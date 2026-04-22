エリカ・バドゥ、7年ぶり『SOUL CAMP 2026』でヘッドライナー決定 7月4日にSGCホール有明で開催
ローリン・ヒル、コモン、ジル・スコット、ネリー、DJプレミア、DJジャジー・ジェフ、エリカ・バドゥ、デ・ラ・ソウル、ボビー・ブラウン、ベイビーフェイスなど、そうそうたるアーティストたちが出演してきた音楽フェス『SOUL CAMP』。7年ぶりの開催となる『SOUL CAMP 2026』で、“ネオソウルの女王”ことエリカ・バドゥが、約10年ぶりに出演し、ヘッドライナーを務めることが決定した。7月4日に東京・SGCホール有明で開催される。
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1997年に衝撃のデビュー作『Baduizm』で彗星のごとく登場し、以後ヒップホップやR&Bにジャズやソウル、ファンクなどの影響をブレンドした“ネオ・ソウル”の女王として君臨し続けるエリカ・バドゥ。これまでに5度のグラミー賞を獲得したエリカ・バドゥが、『SOUL CAMP 2026』で日本公演唯一のフルバンドパフォーマンスを行う。
チケットのオフィシャル先行予約もスタートした。
■『SOUL CAMP 2026』
日程：7月4日（土） 開場／開演 午後2時
会場：東京・SGCホール有明
出演アーティスト：エリカ・バドゥ and more
1997年に衝撃のデビュー作『Baduizm』で彗星のごとく登場し、以後ヒップホップやR&Bにジャズやソウル、ファンクなどの影響をブレンドした“ネオ・ソウル”の女王として君臨し続けるエリカ・バドゥ。これまでに5度のグラミー賞を獲得したエリカ・バドゥが、『SOUL CAMP 2026』で日本公演唯一のフルバンドパフォーマンスを行う。
チケットのオフィシャル先行予約もスタートした。
■『SOUL CAMP 2026』
日程：7月4日（土） 開場／開演 午後2時
会場：東京・SGCホール有明
出演アーティスト：エリカ・バドゥ and more