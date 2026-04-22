「オランダよりも怖い」日本代表にとって“相性最悪”の相手とは？ W杯では「高さと強度で苦戦する展開も想定される」
「スウェーデンはオランダよりも怖い」
そう主張したのは、漫画『ワンピース』の考察王でサッカーにも精通している“大人気YouTuber”ドロピザの凌さんだ。
「そもそも欧州予選でオランダ以上にポーランドは良いサッカーをしていた印象でした。もしプレーオフを勝ち抜いたら、グループFの首位はポーランドになる気もしていましたが、そのポーランドをスウェーデンは破った」
欧州プレーオフ、スウェーデンは準決勝でウクライナを３−１、決勝でポーランドを３−２で下した。前線にはヴィクトル・ヨケレス（アーセナル）をはじめ、アレクサンデル・イサク（リバプール）、アントニー・エランガ（ニューカッスル）など好タレントを擁し、日本の脅威になり得る相手だ。
「監督が代わって（ヨン＝ダール・トマソン→グレアム・ポッター）スウェーデンは４バックから５バックにもなる可変システムを採用。加えて、セットプレーにもこだわっていて、高さとフィジカルを前面に押し出す“エルバフのサッカー”（エルバフ＝漫画『ワンピース』に出てくる巨人族の国）をしてくる。日本からすれば相性最悪の相手です」
確かに、日本は５バックの相手に苦戦した過去があり、セットプレーの守備も課題とされている。そうした背景もあり、凌さんは「タレント豊富なスウェーデンに高さと強度で苦戦する展開も想定される」と危機感を示した。
スウェーデン戦はグループリーグ最終節。そう考えると、日本はオランダとの初戦、チュニジアとの２戦目までを最低１勝１分で乗り切りたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活！日本代表の新アウェーユニホーム
そう主張したのは、漫画『ワンピース』の考察王でサッカーにも精通している“大人気YouTuber”ドロピザの凌さんだ。
「そもそも欧州予選でオランダ以上にポーランドは良いサッカーをしていた印象でした。もしプレーオフを勝ち抜いたら、グループFの首位はポーランドになる気もしていましたが、そのポーランドをスウェーデンは破った」
欧州プレーオフ、スウェーデンは準決勝でウクライナを３−１、決勝でポーランドを３−２で下した。前線にはヴィクトル・ヨケレス（アーセナル）をはじめ、アレクサンデル・イサク（リバプール）、アントニー・エランガ（ニューカッスル）など好タレントを擁し、日本の脅威になり得る相手だ。
「監督が代わって（ヨン＝ダール・トマソン→グレアム・ポッター）スウェーデンは４バックから５バックにもなる可変システムを採用。加えて、セットプレーにもこだわっていて、高さとフィジカルを前面に押し出す“エルバフのサッカー”（エルバフ＝漫画『ワンピース』に出てくる巨人族の国）をしてくる。日本からすれば相性最悪の相手です」
スウェーデン戦はグループリーグ最終節。そう考えると、日本はオランダとの初戦、チュニジアとの２戦目までを最低１勝１分で乗り切りたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活！日本代表の新アウェーユニホーム