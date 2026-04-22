hanky panky×Casselini♡レースランジェリーが主役の新作登場

Casseliniから、ニューヨーク発ランジェリーブランド「hanky panky」とのコラボアイテムが登場♡2026年4月10日(金)12:00より公式オンラインにて公開され、販売がスタートします。ランジェリーをファッションとして楽しむ今の気分にぴったりな、遊び心あふれるラインナップ。レイヤードでも映える、おしゃれ感度の高いアイテムに注目です♪

レイヤードで楽しむキャミ＆ブラ

【hankypanky×Casselini】シグネチャーレースクラシックキャミソール

価格：11,000円(税込)

ブランド初の3色バイカラーデザインが魅力。

カラー：ピンクミックス。サイズはXS（アンダーバスト70cm／日本サイズS～M）、S（アンダーバスト75cm／日本サイズL）展開。

肌に優しいシグネチャーレースを使用し、インナーとしてはもちろんトップス感覚でのレイヤードも楽しめる一枚です。

【hankypanky×Casselini】シグネチャーレースパッドブラレット

価格：10,340円(税込)

4色配色の華やかなデザイン。

カラー：ピンクミックス。サイズはXS（65～70cm／C65～B70）、S（70～75cm／D65～C75）、M（75～80cm／D75～C80）。

ノンワイヤー仕様で軽やかな着け心地、背中にフックがない設計でアウターにも響きにくいのが嬉しいポイント。パッドは取り外し可能で、肩紐の調節も可能です。

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軽やかで美しいシルエット

【hankypanky×Casselini】シグネチャーレースローライズタンガ

価格：4,730円(税込)

履き心地の軽さが魅力の一枚。

カラー：ピンクミックス。サイズはXS（ヒップ84～91cm／日本サイズS～M）。

一般的なタンガよりも食い込みにくく、ボトムに響きにくいローライズ設計で、ヒップラインを美しく見せてくれます。

まるで何も履いていないかのような快適さで、デイリー使いにもぴったりです。

ランジェリーをファッションに

今回のコレクションは、ネックレスのようにブラを重ねるなど、ランジェリーをファッションの一部として楽しむ新しいスタイルを提案。

ラフなコーデにレースをプラスするだけで、一気に女性らしさと抜け感を演出できます。インナーの枠を超えた、自由なスタイリングを楽しめるのが魅力です。

おしゃれに楽しむ新感覚ランジェリー♡

hanky pankyとCasseliniのコラボは、機能性だけでなくファッション性も兼ね備えた注目アイテム。日常のコーデにさりげなく取り入れるだけで、ぐっとおしゃれ度がアップします♡自分らしい着こなしで、ランジェリーをもっと自由に楽しんでみてはいかがでしょうか♪