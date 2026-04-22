エアクロが急伸、買い取りサービス「エアクロ買取」の提供を開始◇

エアークローゼット<9557.T>が急伸している。２１日の取引終了後に、月額制ファッションレンタルサービス「ａｉｒＣｌｏｓｅｔ」の会員向けに、新たに買い取りサービス「エアクロ買取」の提供を開始すると発表しており、好材料視されている。



同サービスは、トレジャー・ファクトリー<3093.T>及びマーケットエンタープライズ<3135.T>と連携。従来のサービスの枠組みを超えて、レンタル商品以外のアイテムについても対象とできるほか、衣類に加えて家電や雑貨など幅広い品目を一括で取り扱える点が特徴としている。なお、同件が業績に与える影響は現時点では軽微としている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS