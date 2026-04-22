「彼らは“負け組”ではない」――在日中国人ジャーナリストが3年間、荒川河川敷のホームレスに密着して見たもの

「彼らは“負け組”ではない」――在日中国人ジャーナリストが3年間、荒川河川敷のホームレスに密着して見たもの