4月20日、女優の浜辺美波が自身のXで最新ショットを公開。そのみずみずしい素顔が話題となっている。

浜辺は、《FANCL『マイルドクレンジングオイル』新CM「肌のほんとうのこと」が本日より放映スタートしております》と、自らが出演するCMがスタートしたことを報告。《綺麗なお肌を守るためには、しっかりお化粧を落としてあげることが大切なんだなと日々実感しています》と、素顔ショットを添えて、美容への心構えを綴った。

「浜辺さんは、同スキンケアブランドの『FANCL SKIN PATCH（ファンケル スキンパッチ）』のアンバサダーを務めています。添えられた写真には、白い花を手に持ち笑顔を見せる浜辺さんが写っていました。長い髪を下ろし、ぱっつん前髪のナチュラルなスタイルとともに、顔はほぼすっぴんでしたが、信じられないほどの艶肌を公開しました」（芸能プロ関係者）

ここ最近は、煌びやかにメイクアップした浜辺の姿が公開されることが多く、珍しいすっぴん姿の公開にファンも驚愕。さらに投稿のコメント欄には、

《今日も美しい〜》

《素のままで十二分な気がします》

《美波ちゃんの透明感が美しすぎる…》

など、アンバサダーとして説得力のある美肌を絶賛する声が相次いだ。ここ最近、浜辺の美貌は度々話題に上がり、美しさがアップデートされ続けていると前出の芸能プロ関係者は指摘する。

「浜辺さんは2025年頃から、フェイスラインや身体など全体的に“痩せた”とスッキリした姿が話題に上がっていました。多忙なスケジュールや、食あたりなどの不調も影響していると思われますが、元々丸顔が印象的だった姿が一変、シャープな印象に変化しました。さらに2026年3月末には、ファッション誌『25ans』の表紙を飾るなどモデルとしても大活躍。ブルガリのジュエリーを身に付け、ゴージャスな姿もさまになっていましたよ」

2011年第7回『東宝シンデレラオーディション』でニュージェネレーション賞を受賞し、10歳で芸能界入りした浜辺。すでに芸歴は15年を数え、実力派女優としての風格が身についてきており、それとともに大人の女性の魅力も増している。

「映画やドラマ、CMと、とにかくオファーが止まらない浜辺さん。忙しい中でも“徹底した保湿”と“丁寧なクレンジング”による乾燥対策は欠かさないようです。さらに2025年7月には、King ＆ Princeの永瀬廉さんとの熱愛が『女性セブン』によって報じられました。これまであどけなさもあった浜辺さんですが、プライベートでの恋模様が美貌のアップデートにつながっているのかもしれません」（前出・芸能プロ関係者）

艶めく浜辺の姿は、公私ともに充実している証といえそうだ。