【ファミマ】発売から13日で累計533万食突破　「超も〜っちりパン」シリーズから新作登場

コンビニチェーンの「ファミリーマート」は、2026年4月7日（火）から発売している「超も〜っちりパン」シリーズが、発売から13日間で累計販売数533万食を突破したことを発表した。

【社内アンケート結果】「超も〜っちりパン」シリーズのランキングはこちら

同シリーズのラインナップは、「も〜っちり食感キャラメルドーナツ」「も〜っちり食感ホイップあんぱん」「も〜っちり食感ピザパン」「も〜っちり食感チョコメロンパン」「も〜っちり食感チーズパン」の5種類。そんな人気のラインナップに、21日（火）から、「も〜っちり食感クリームパン」（税込160円）が加わった。

同商品は、発売前に行われたファミリーマート社員を対象にした社内試食調査で、「発売後に売れると思う」という回答を最も多く集めた商品だという。

社員からは、「一般的なクリームパンはパンがパサパサしていたり、薄べったいイメージだが、もっちりと相性が良く美味しい」「もっちりとしたパン生地に、クリームとホイップが絶妙なバランスで溶けるイメージ。甘すぎない味わいがパンの美味しさを引き立てて、軽食、食事、おやつなどシーンを選ばないと思った。一度食べればリピートしたくなる」「専門店のクリームパンかと思うくらい、遜色ないもっちり感と美味しさでした」などの声が上がった。

社内アンケートで「売れると思う」回答が最多の「も〜っちり食感クリームパン」

【社内試食調査概要】

・調査期間：2026年3月11日（水）

・調査対象：ファミリーマート社員193人

・集計対象数：124人（選定条件：過去2週間以内にファミマルベーカリーのパンを喫食、かつパンが「非常に好き」または「どちらかといえば好き」と回答した層）

・実施対象商品：「超も〜っちりパン」シリーズ全6種類

〈商品詳細〉

【商品名】も〜っちり食感クリームパン

【価 格】149円（税込160円）

【発売日】2026年4月21日（火）

【発売地域】全国

※沖縄県では仕様と価格が異なる

※画像はイメージ

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示している

※地域により商品の価格・発売日・仕様などが異なる場合がある

※一部の地域及び店舗では取り扱いのない商品がある

〈キャンペーン情報〉

■「6種の超も〜っちり」Xキャンペーン

ファミリーマート公式Xアカウント（@famima_now）をフォローし、対象ポストをリポストすると、抽選で10名にAmazonGiftコード1万円相当が当たる。実施期間は2026年4月21日（火）11:00から27日（月）まで。