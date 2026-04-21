陸上自衛隊の荒井陸上幕僚長は、大分県の日出生台演習場で戦車隊による射撃訓練中に隊員4人が死傷した事故について「早急に原因を究明する」と述べました。

21日朝、大分県の日出生台演習場で陸上自衛隊の戦車に積んでいた砲弾が破裂し、10式戦車に搭乗していた隊員4人のうち3人が死亡し、1人が重傷です。

亡くなったのは、西部方面戦車隊の2等陸曹 戦車長・濱邊健太郎（はまべ・けんたろう 45歳）、3等陸曹 砲手・郄山新吾（たかやま・しんご 31歳）、3等陸曹 安全係・金井効三（かない・こうぞう 30歳）ということです。

午後3時30分から行われた臨時記者会見で、荒井陸幕長は「西部方面総監部に防衛担当の幕僚副長を長とする事故調査委員会を設置をいたしました。陸上自衛隊として早急に原因を究明するとともに、再発防止の徹底を図って参りたいと思っております」と述べました。

また、今回の事案を受け10式戦車による射撃訓練の他、同じ砲弾を使用する90式戦車の訓練を中止していると発表しました。

そして、「早急に原因を究明する」とした上で、「装備品や隊員の安全管理を重視していく」と強調しました。