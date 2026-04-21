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複線で日本一の過密度を誇るのはあの路線だった…！その裏に隠された様々な秘密とは？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元駅員のa0氏とnonkyuru氏が運営するYouTubeチャンネル「a0とnonkyuruの駅攻略」が、「【複線で日本一！1時間に32本/片方向】コロナ禍にダイヤ改正で驚異の限界チャレンジをする路線！【超過密】■駅攻略90」を公開している。動画では、2022年3月のダイヤ改正で誕生した、複線の限界と言われる1時間に30本を大きく超える、1時間に32本もの列車を運行する小田急線の朝ラッシュの様子と、過密ダイヤを成立させる工夫について解説している。



動画内では、平日朝7時台の小田急線新百合ヶ丘駅における運行状況が紹介される。以前は京王線明大前駅での1時間30本が驚異的な記録として知られていたが、減便に伴い、現在は小田急線が日本一の超過密路線となっている。ダイヤ改正前は28本だったが、現在は29本の通勤列車に加え、3本の特急ロマンスカーが通過するため、合計32本という超高密度運転を実現している。



この驚異的な本数をさばくため、小田急線では様々な工夫が凝らされている。例えば、5番線と6番線を交互に使用して停車時間を長く確保する交互発着や、急行系の列車が停車駅を分散させる千鳥停車などが挙げられる。さらに、新百合ヶ丘駅から向ヶ丘遊園駅の間では、通過列車の速度を「あえて45km/hに制限」することで、先行列車との間隔を詰めつつ、踏切の遮断時間を短縮する工夫も行われているという。保安装置の刷新による、新百合ヶ丘駅への進入速度の向上も図られている。



動画の終盤では、実際の乗車率についても言及された。列車本数の増加やテレワークの普及により、かつてのような殺人的な混雑は見られず、ピークの時間帯も複々線化による所要時間短縮の影響で後ろ倒しになっていると推測されている。多少の遅れは発生するものの、1時間に32本という限界への挑戦が、綿密な計算と工夫によって無理なく実現されていることが分かる内容となっている。