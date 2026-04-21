保護した当初、警戒心MAXだった保護猫さん。1年が経ち、イヤイヤしながらも受け入れてくれる姿がInstagramに投稿されると、記事執筆時点で58万回以上も再生され、「横目はーちゅん可愛すぎるw」「今までで最高のイヤイヤ動画w」「お顔隠しちゃうの愛おしい♡」といった声が寄せられました。

【動画：まだ警戒心が残る『保護1年目の猫』→『遊びに来た母』が撫でようとしたら…可愛すぎる光景】

お母さんがやってきて…

Instagramアカウント「ロンママ (@ronmama2023.10.1)」さまに投稿されたのは、投稿から1年ほど前に保護された「はーちゅん」という猫さんの現在の姿です。

この日は、飼い主さんのお母様がお家に遊びに来ていたようで、まだまだ警戒心の残るはーちゅんにお構いなく、たっぷり愛情を注いでいたのだそう。

お母さんが触れ合おうと「こっちを向いて」とベッドを回して顔をこちらに強制的に向けると、「ニャァー！！（来ないで！）」と全力拒否！

「かわいいお顔を見せて～」と顔周りを撫でると……

すごく嫌そうな表情を見せながら、ベッドに顔を埋めるように隠し、横目でチラッとお母様を確認！すごく苛立っている様子が伝わってくる反応だったとか（笑）

しかし、飼い主さんによると、はーちゅんのこの対応は、保護当初に比べるととても柔らかくなったのだそうです。

元々威嚇が強かったはーちゅん

元々長い間、お外でひとりぼっちで生きてきたというはーちゅん。保護された当初は、今まで保護活動をしてきた投稿者さまも初めて見るほど警戒心が強い子だったといいます。

8ヶ月経っても、警戒心は完全に拭えないままですが、それでも同居猫さんたちの優しさと、ときに厳しいお叱りを受けながら、少しずつ「ここは安心できる場所だ」と認識してくれたはーちゅん。

まだ甘えきる姿を見せてくれることはないそうですが、それでも触れることを許してくれたはーちゅんが愛おしくて仕方ない飼い主さんとお母様なのでした！

ワガママお嬢様な姿に祝福の声

威嚇していたはーちゅんの現在の対応は、Instagramに投稿されると多くの反響が寄せられました！

コメント欄には「横目はーちゅん可愛すぎるw」「今までで最高のイヤイヤ動画w」「お顔隠しちゃうの愛おしい♡」といった声が寄せられ、はーちゅんが少しずつ心を許している様子にときめく人が続出しています。

そんなはーちゅんと、一緒に暮らす猫さんたちの様子は、Instagramアカウント「ロンママ (@ronmama2023.10.1)」さまでご覧いただけます。保護猫活動の様子もチェックできるので、気になる方は覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ロンママ (@ronmama2023.10.1)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。