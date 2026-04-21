「ダチョウ倶楽部」肥後克広（63）が20日放送のBSフジ「小峠英二の試乗最高！〜夢の一台 次の一台〜」（月曜 後10・00）に出演し、ビートたけし（79）に認められるきっかけとなった出来事を明かした。

肥後は89年スタートの日本テレビ系「ビートたけしのお笑いウルトラクイズ」の中で、熱いお湯のプールの上に置かれた浮島を渡り、マイクにたどり着いて歌うという「熱湯イントロクイズ ドレミファポン!」のコーナーを振り返った。

肥後は「今一つ跳ねなかったのね、クイズ自体が。そうしたらたけしさんが、井手らっきょさんに“これダメだなあ。盛り上がらないから、らっきょ、お前よ、最後ケツ出してわ〜っとなって終わっちゃえ、つまんねえや”って」と言っていたという。

それを上島竜兵さんが「小耳にはさんで聞いていて“リーダーやった方がいいのかな、俺が？”」と聞いたという。肥後は「それはダメだ。たけしさんと井手さんという師弟関係の打ち合わせなんだから、やっちゃダメだよ」と語ったが、「ヨーイドンってなったら、上島さんが井手さんより先に脱いじゃって、お尻出してて」と言うと、「バイきんぐ」の小峠英二も「マジっすか？」と驚きの表情。

だが、たけしは「笑って“何だよ、あんなバカもいるのか”。それで（たけしに）引っかかって」と、目に留まったと語った。

肥後は「さすがにちょっとねえ。たけしさんは笑っているからまあいいとしても、井手さんの所には行っておかないとと思って、“さっき、ウチの上島が先に脱いでしまってすみませんでした”って言ったら、“いや、いいんだよ。俺一人でずっとお尻出しているからさ、お尻出してくれる人が現れて助かったよ。これからもどんどん出してくれよお尻を”って言われて」と振り返っていた。

それをきっかけに芸が知られるようになっていったという。