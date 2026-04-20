【佐賀県】日本三大美肌の湯「嬉野温泉」の魅力とは？ 名物・温泉湯どうふや嬉野茶などグルメも充実
嬉野（うれしの）温泉は、713年の「肥前国風土記」にも「人の病を癒す」と記されているほど歴史ある温泉地です。
その名は、神功皇后が戦いの帰りにこの地を訪れた際、温泉で傷を癒やして飛び立つ白鶴を見て、兵士の傷も癒えたことを喜び「あな、うれしの」と言ったことに由来すると伝えられています。
最大の自慢は、なんといってもその泉質です。源泉温度85度から90度の高温で、泉質はナトリウム炭酸水素塩・塩化物泉。無色透明でとろとろとした肌触りの湯は、肌の余分な皮脂を落とす性質を持ち、古い角質を洗い流して肌をなめらかに整えてくれることから、「美肌の湯」として全国から多くの観光客が訪れます。
また、250坪の広大な温室で一年中ブーゲンビリアを楽しめる「ブーゲンハウス嬉野」や、400年の伝統を誇る「肥前吉田焼」の絵付け・手びねり体験ができる「肥前吉田焼窯元会館」など、体験スポットも充実しています。
グルメでは、嬉野温泉の湯を使ってコトコト煮込んだ「温泉湯どうふ」が欠かせません。湯の成分で豆腐がとろりと溶け出した食感は、嬉野ならではの味わいです。
さらに、日本を代表するお茶の産地として知られる「嬉野茶」も魅力です。老舗の茶商が運営するカフェ「CHAYA6JIZOU」では、濃厚な自家製ジェラートを味わうことができ、お土産探しにもぴったり。
冬には色鮮やかなランタンが街を彩る「うれしのあったかまつり」も開催され、四季折々の表情で訪れる人を迎えてくれます。
「お茶が好きなので、嬉野茶の産地に湧く嬉野温泉に行ってみたいです。茶風呂を提供する宿もあるらしいので、是非入ってみたいです。今も毎日、日本茶を楽しんでいますので、老後は更にお茶好きになっている事間違いなし！ 嬉野温泉で温泉とお茶を満喫したいです」（40代女性／新潟県）」
「『温泉湯どうふ』や地元の嬉野茶など、温泉以外も楽しめる」（30代女性／福岡県）」
「とろりとしたお湯が特徴で美しい景色を見ながらのんびりまったり過ごしたいと思います」（30代女性／愛知県）」
(文:All About ニュース編集部)
その名は、神功皇后が戦いの帰りにこの地を訪れた際、温泉で傷を癒やして飛び立つ白鶴を見て、兵士の傷も癒えたことを喜び「あな、うれしの」と言ったことに由来すると伝えられています。
最大の自慢は、なんといってもその泉質です。源泉温度85度から90度の高温で、泉質はナトリウム炭酸水素塩・塩化物泉。無色透明でとろとろとした肌触りの湯は、肌の余分な皮脂を落とす性質を持ち、古い角質を洗い流して肌をなめらかに整えてくれることから、「美肌の湯」として全国から多くの観光客が訪れます。
「嬉野温泉」周辺には何がある？温泉街散策の目玉のひとつが、美肌の女神を祀る「豊玉姫神社」です。境内の「なまず社」は美肌にご利益があるとされ、参拝客に人気です。
また、250坪の広大な温室で一年中ブーゲンビリアを楽しめる「ブーゲンハウス嬉野」や、400年の伝統を誇る「肥前吉田焼」の絵付け・手びねり体験ができる「肥前吉田焼窯元会館」など、体験スポットも充実しています。
グルメでは、嬉野温泉の湯を使ってコトコト煮込んだ「温泉湯どうふ」が欠かせません。湯の成分で豆腐がとろりと溶け出した食感は、嬉野ならではの味わいです。
さらに、日本を代表するお茶の産地として知られる「嬉野茶」も魅力です。老舗の茶商が運営するカフェ「CHAYA6JIZOU」では、濃厚な自家製ジェラートを味わうことができ、お土産探しにもぴったり。
冬には色鮮やかなランタンが街を彩る「うれしのあったかまつり」も開催され、四季折々の表情で訪れる人を迎えてくれます。
「温泉とお茶を満喫したい」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
「お茶が好きなので、嬉野茶の産地に湧く嬉野温泉に行ってみたいです。茶風呂を提供する宿もあるらしいので、是非入ってみたいです。今も毎日、日本茶を楽しんでいますので、老後は更にお茶好きになっている事間違いなし！ 嬉野温泉で温泉とお茶を満喫したいです」（40代女性／新潟県）」
「『温泉湯どうふ』や地元の嬉野茶など、温泉以外も楽しめる」（30代女性／福岡県）」
「とろりとしたお湯が特徴で美しい景色を見ながらのんびりまったり過ごしたいと思います」（30代女性／愛知県）」
(文:All About ニュース編集部)