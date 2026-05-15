お笑いコンビ・とろサーモンの久保田かずのぶが15日、パーソナリティーを務める渋谷クロスFM『とろサーモンの冠ラジオ枠買ってもらった。』（後10：00）に、お笑い芸人の中山功太とともに出演。中山が“騒動”について言及した。【画像】サバンナ高橋＆相方の八木が謝罪中山功太も声明 番組冒頭、久保田は一人で番組を進行。ガラス窓の外を見て「（人が）少ないな。多いと見込んだんですけども（笑）」と言い、「さぁ、いろ