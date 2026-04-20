SEVENTEENの弟分にあたる6人組ボーイグループ・TWSの初のVRコンサートツアー『TWS VR CONCERT：RUSH ROAD』の日本での開催が決定した。東京・大阪の2都市の映画館にて、5月16日より順次上映される。

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『TWS VR CONCERT：RUSH ROAD』は、本作品のために撮影された完全オリジナルの映像を、VRヘッドセットを通じて体験するコンサートコンテンツ。タイトルの“RUSH ROAD”は終わりなく疾走する青春の旅路を描いたもので、「OVERDRIVE」「plot twist」「Oh Mymy : 7s」などTWSの代表曲が、ロックフェスティバルや夕暮れのルーフトップ、神秘的なオーロラなど多彩なバーチャル空間で披露される。

なお、上映会場では、映画館の座席に設置されたVRヘッドセットを着用し、12Kの高精細映像と7.1chサラウンドシステムによる音響環境の中（※1）、手が届きそうな“最前列以上の近さ”までアーティストが迫ってくる圧倒的な迫力と、リアルに再現されたバーチャル空間の中で、まるで自分だけのためにパフォーマンスをしてくれているかのような、他では味わえない没入感を味わえるのが魅力となっている。

3月4日から4月12日にかけて韓国の映画館メガボックスで上映され、予約開始と同時に公開当日の回が完売。累計観客数は4万人を突破し、平均座席占有率81%を記録したそう。

今回の日本開催では、東京会場（109シネマズプレミアム新宿）は5月16日～6月24日、大阪会場（T・ジョイ梅田）は6月19日～7月2日まで上映。チケット料金は東京が5,000円（税込）、大阪が4,400円（税込）で、4月20日午後5時より販売を開始した。

入場者特典は、第1・2弾の2期に分けて配布され、第1弾では、平日・休日共通でフォトカードA（全12種からランダム1枚）とポスターA（全1種、A3サイズ）がプレゼントされるほか、平日上映回では4カットフォト（全6種からランダム1枚）、休日上映回ではRUSH ROADチケット（全1種）がそれぞれ追加でもらえるそう。第2弾もフォトカードB、ポスターBを中心に同様の構成（※2）で、各特典のデザインは後日公開予定だ。

なお、本作はHYBE JAPANが推進するプロジェクト「HYBE JAPAN VR NEXT STAGE 2026」の第2弾として展開。同プロジェクトは2026年を「事業本格化のネクストステージ」と位置づけ、年間を通じてVRコンサートのラインナップを拡充するもの。第1弾のLE SSERAFIMに続き、TWSの後にも注目のアーティストが登場予定で、今後、地方都市を含む上映拠点のさらなる拡大も計画しているという。

※1：劇場によりサウンド環境が異なる場合があります。※2：特典内容は全劇場共通、配布期間は劇場により異なります。

（文＝リアルサウンドテック編集部）