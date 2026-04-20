【速報】和歌山県で最大震度3の地震
20日午後6時44分ごろ、和歌山県で最大震度3を観測する地震がありました。
震源は紀伊水道、震源の深さは20km、地震の規模をしめすマグニチュードは4.3と推定されます。今後の情報に注意してください。
震度3
【和歌山県】 御坊市 湯浅町 日高川町
震度2
【三重県】 熊野市
【兵庫県】 南あわじ市
【和歌山県】 紀の川市 和歌山広川町 有田川町 和歌山美浜町 和歌山日高町 由良町 白浜町
【徳島県】 鳴門市 小松島市 阿南市 美波町
震度1
【三重県】 尾鷲市 三重大紀町 三重紀北町 三重御浜町 紀宝町
【大阪府】 泉南市 大阪岬町
【兵庫県】 洲本市 淡路市 たつの市
【奈良県】 宇陀市 天川村 十津川村 下北山村
【和歌山県】 和歌山市 海南市 橋本市 有田市 かつらぎ町 和歌山印南町 みなべ町 田辺市 新宮市 上富田町 すさみ町 串本町
【岡山県】 岡山南区 倉敷市 瀬戸内市
【徳島県】 徳島市 吉野川市 美馬市 石井町 松茂町 藍住町 板野町 那賀町 牟岐町 海陽町
【香川県】 高松市 さぬき市 東かがわ市 土庄町 小豆島町
【高知県】 東洋町