「スターバックス コーヒークラフト」を無料試飲！東京と大阪30か所で巡回開催《4月21日開始》

ネスレ日本は、濃縮飲料タイプの新商品「スターバックス コーヒークラフト」を体験できるイベント「スターバックス コーヒークラフト キャラバン」を、2026年4月21日から東京と大阪の30か所で巡回開催します。

SNS投稿するとステッカーもらえる

3月1日に発売した「スターバックス コーヒークラフト」は、スターバックスブランドでは国内初の濃縮飲料製品です。

好みの濃さに調整できるほか、ミルクや水、シロップなどで多彩にアレンジして楽しめるなど、スターバックスのコーヒー体験を自宅で手軽に、また自分流に"クラフト"できるのが魅力です。

今回、「スターバックス コーヒークラフト」をより多くの人に届けるため、東京と大阪30か所を90日間かけて巡回する無料の試飲イベント「スターバックス コーヒークラフト キャラバン」を開催。

このイベントのための専用デザインの「コーヒークラフト カー」が各会場を巡回して、スターバックスの世界観とともに体験を届けます。

会場では、「スターバックス」の人気メニュー「アイス アメリカーノ」「アイス ラテ」「アイス キャラメル マキアート」3種と、各会場限定ビバレッジ1種、計4つのメニューから1つを選んで、自分で好みの1杯を"クラフト"する体験が可能です。

また、クラフトしたビバレッジを会場内のフォトスポットなどで撮影してSNSに投稿すると、「スターバックス コーヒークラフト」オリジナルステッカーがもらえます。

体験の流れ

（1）メニューを選ぶ

「アイス アメリカーノ」「アイス ラテ」「アイス キャラメル マキアート」と会場限定ビバレッジ、4種のメニューから1つを選びます。

（2）クラフトする

スタッフから「割って楽しむ"クラフト"セット」（氷と、冷水またはミルクが入ったカップ、「スターバックス コーヒークラフト」入りのミニカップ／ストロー）を受け取り、会場内のテーブルで、バリスタ気分で割って・混ぜて・完成させます。

（3）クラフトしたお気に入りの1杯を楽しむ

（4）投稿する

クラフトしたビバレッジを会場内のフォトスポットなどで撮影して、ハッシュタグを付けてその場でSNS投稿すると、「スターバックス コーヒークラフト」オリジナルステッカー1枚がもらえます。数量限定のため、なくなり次第終了します。

会場リスト（予定）

＜東京＞

4月21日から23日：新宿サザンテラス広場

4月24日から26日：ルミネ有楽町 パサージュ

4月27日から29日：調布PARCO 1階 屋外イベントスペース

4月30日から5月2日：トピレックプラザ 屋外中央駐車場特設スペース

5月3日から5日：渋谷ヒカリエ 1階 イベントスクエア

5月6日から8日：アリオ北砂 明治通り側口店頭スペース

5月9日から11日：東京スカイツリータウン・ソラマチ ハナミ坂ひろば

5月15日から17日：グランベリーパーク アートプラザ

5月18日から20日：セブンタウン小豆沢 イベント広場

5月21日から23日：錦糸町マルイ 1階 店頭スペース

5月24日から26日：カメイドクロック 1階 屋外南側広場 カメクロステージ

5月27日から29日：SOCOLA武蔵小金井クロス 1階 クロスコート広場

5月30日から6月1日：三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲 1階 屋外ウッドデッキ

6月2日から6月4日：三井ショッピングパーク ららテラスHARUMI FLAG 1階 クロススクエアゲート前広場

6月5日から7日：二子玉川ライズ ガレリア

＜大阪＞

6月10日から12日：ヨドバシカメラマルチメディア梅田 1階 南東入口前

6月13日から15日：もりのみやキューズモールBASE 1階 セントラルスクエア前

6月16日から18日：アリオ八尾 交通広場

6月19日から21日：あべのHoop 1階 オープンエアプラザ

6月22日から24日：三井ショッピングパーク ららぽーと和泉 2階 ポケットパーク

6月25日から27日：上本町YUFURA イベントスペース

6月28日から30日：心斎橋ビッグステップ

7月3日から5日：樟葉駅前広場・ハピネスパークKUZUHA グラススクエア

7月6日から8日：みのおキューズモール EAST 1階 芝生広場

7月9日から11日：岸和田カンカンベイサイドモール レンガ通り

7月12日から14日：三井ショッピングパーク ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真 1階 くすのき広場

7月15日から17日：セブンパーク天美 EnnichiPark

7月18日から20日：サン広場

7月21日から23日：三井ショッピングパーク ららぽーと堺 1階 MIHARAパーク

7月24日から26日：KITTE大阪 1階 多目的広場

開催時間などは会場によって異なります。詳細は特設サイトで確認できます。

悪天候や事故など不測の事情により、開催時間の変更や開催中止となる場合があります。

東京バーゲンマニア編集部