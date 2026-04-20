永島優美アナ、3歳娘とペアルックでピクニック満喫「幸せオーラ全開」「お弁当も美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2026/04/20】元フジテレビアナウンサーの永島優美が4月19日、自身のInstagramを更新。娘とのペアルック姿を公開した。
【写真】34歳元フジアナ「仲良しで可愛すぎる」3歳娘とペアルックで密着
永島アナは「いい気候になってきたのでピクニック」と添え、ピクニックに行った際の様子を複数枚投稿。「最近はどこへ行くにも、このビッグサイズのレジャーシートが欠かせません 笑」と記し、イエローのレジャーシートで弁当を食べる娘とお座りした愛犬との3ショットや娘との親子ショットを披露している。永島アナと娘は、胸元にハートのマークがあしらわれた緑と白のボーダー柄のお揃いのトップスを着用しており、「娘とのペアルックは スタイリストさんからの素敵なプレゼント」と紹介している。
この投稿は「素敵な親子ショット」「幸せオーラ全開」「仲良しで可愛すぎる」「真似したくなる」「お弁当も美味しそう」と反響を呼んでいる。
永島アナは、2021年3月に同局のディレクターと結婚。2024年1月に第1子を出産した。（modelpress編集部）
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◆永島優美アナ、娘とのペアルックでピクニック満喫
永島アナは「いい気候になってきたのでピクニック」と添え、ピクニックに行った際の様子を複数枚投稿。「最近はどこへ行くにも、このビッグサイズのレジャーシートが欠かせません 笑」と記し、イエローのレジャーシートで弁当を食べる娘とお座りした愛犬との3ショットや娘との親子ショットを披露している。永島アナと娘は、胸元にハートのマークがあしらわれた緑と白のボーダー柄のお揃いのトップスを着用しており、「娘とのペアルックは スタイリストさんからの素敵なプレゼント」と紹介している。
◆永島優美アナの投稿に「幸せオーラ全開」と反響
この投稿は「素敵な親子ショット」「幸せオーラ全開」「仲良しで可愛すぎる」「真似したくなる」「お弁当も美味しそう」と反響を呼んでいる。
永島アナは、2021年3月に同局のディレクターと結婚。2024年1月に第1子を出産した。（modelpress編集部）
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