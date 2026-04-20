★お手頃なのに満足感たっぷり！話題のチェーン店でプチごほうび！★

 

＜出演者＞

小島奈津子・白石美帆・くわばたりえ（クワバタオハラ）

＜今回ご紹介した店舗＞

◎トマト＆オニオン　足立入谷店

東京都足立区入谷５丁目

 

★メガトンハンバーグ１９３５円

★石焼煮込みハンバーグ（リッチデミグラスソース）　１１５４円

★ねぎ塩レモンハンバーグ 　１０９９円

★アメリカングリルチキンステーキ ごろごろにんにく　１０９９円

★グリルチキンサラダ　１３１９円※一部店舗では取り扱いがございません

★黒毛和牛ビーフシチュー（ミニサイズ）　８２４円 

★“自家製”ほろにが珈琲ゼリー　６５９円

★ドリンクバー　

単品　５３９円　セット　３８５円/ランチタイム　３１９円

★じっくり炒めた玉ねぎの旨み　オニオングラタンスープ　３８５円

★"牛肉100％!!"弾丸ハンバーグ(レギュラー240g)　１７０４円

★黒毛和牛＆国産黒豚　幸せのハンバーグ　〜ポモドーロソース〜　１６４９円

★"洋食屋さんの"鉄板ナポリタン＆ハンバーグ　１３７４円

★ライス＆黒カレーバー　５９４円/平日ランチタイム３３０円

★なめらかプリンのブリュレパフェ 　６５９円

★アメリカンカップスイーツ 〜揚げたてドーナツ＆チョコとバナナ〜　８７９円

 

◎無添蔵　中目黒店

東京都目黒区上目黒３丁目

★【地中海産】本まぐろ　大とろ　５８０円

★特大 本ズワイガニ　６３０円

★【北海道産】しゃこ　６３０円

★こぼれすぎいくら軍艦　１２２０円

★えびアボカド　３１０円

★生とろサーモン　３８０円

★大判きつねうどん　６２０円

★生本まぐろ三種盛り(赤身・中とろ・大とろ)　９８０円

★生本まぐろ 中落ち　セット　１４８０円

★オーガニックはまち　４００円

★【新幹線魚】福井　朝獲れ 炙りさわら　４２０円