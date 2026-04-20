４月２０日（月）のヒルナンデス！は★お手頃なのに満足感たっぷり！ 話題のチェーン店でプチごほうび！★
★お手頃なのに満足感たっぷり！話題のチェーン店でプチごほうび！★
＜出演者＞
小島奈津子・白石美帆・くわばたりえ（クワバタオハラ）
＜今回ご紹介した店舗＞
◎トマト＆オニオン 足立入谷店
東京都足立区入谷５丁目
★メガトンハンバーグ１９３５円
★石焼煮込みハンバーグ（リッチデミグラスソース） １１５４円
★ねぎ塩レモンハンバーグ １０９９円
★アメリカングリルチキンステーキ ごろごろにんにく １０９９円
★グリルチキンサラダ １３１９円※一部店舗では取り扱いがございません
★黒毛和牛ビーフシチュー（ミニサイズ） ８２４円
★“自家製”ほろにが珈琲ゼリー ６５９円
★ドリンクバー
単品 ５３９円 セット ３８５円/ランチタイム ３１９円
★じっくり炒めた玉ねぎの旨み オニオングラタンスープ ３８５円
★"牛肉100％!!"弾丸ハンバーグ(レギュラー240g) １７０４円
★黒毛和牛＆国産黒豚 幸せのハンバーグ 〜ポモドーロソース〜 １６４９円
★"洋食屋さんの"鉄板ナポリタン＆ハンバーグ １３７４円
★ライス＆黒カレーバー ５９４円/平日ランチタイム３３０円
★なめらかプリンのブリュレパフェ ６５９円
★アメリカンカップスイーツ 〜揚げたてドーナツ＆チョコとバナナ〜 ８７９円
◎無添蔵 中目黒店
東京都目黒区上目黒３丁目
★【地中海産】本まぐろ 大とろ ５８０円
★特大 本ズワイガニ ６３０円
★【北海道産】しゃこ ６３０円
★こぼれすぎいくら軍艦 １２２０円
★えびアボカド ３１０円
★生とろサーモン ３８０円
★大判きつねうどん ６２０円
★生本まぐろ三種盛り(赤身・中とろ・大とろ) ９８０円
★生本まぐろ 中落ち セット １４８０円
★オーガニックはまち ４００円
★【新幹線魚】福井 朝獲れ 炙りさわら ４２０円