100均で可愛いの見つけた〜！デザインがもう大優勝♡飲み物みたいな形の文房具

見た目のかわいさとちょっとした仕掛けが楽しい文房具って、使っていて気分が上がりますよね。ダイソーでは、見た目にも楽しいデザインの蛍光ペンが100円で手に入ります♡使うたびに中のパーツが動いてシャカシャカと動き、香り付きでちょっとした気分転換にも◎勉強やメモを取る作業を楽しくしたい方におすすめです♪

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商品情報

商品名：蛍光ペン（タピオカ型）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480575384

振ると中身がシャカシャカ動く♡ダイソーの『蛍光ペン（タピオカ型）』

ダイソーでお買い物中、目を引く文房具に出会いました！カップ型の見た目が特徴の蛍光ペンで、タピオカドリンクをそのまま小さくしたようなフォルム。

中には茶色い発泡スチロールのような粒が入っていて、振るとシャカシャカと揺れる仕掛けが楽しめます。音は出ませんが、視覚的にしっかり動きが見えるのが楽しいアイテムです。

カラーは複数展開されていて、売り場でもいくつか並んでいました。筆者はいちごオレっぽい見た目のピンクをチョイスしました！

キャップの代わりに上部を引き抜いて使うタイプで、ドリンク部分を引っ張ると中からペンが現れます。使う前の動作も少しユニークで楽しいです。

ペン先は蛍光ピンクで、なんと苺の香り付き！少し懐かしさのある甘い香りがします。自然な香りというよりは、どちらかというと人工的な香りですが、それが逆に心くすぐるものがあります。

ラインを引くだけでもちょっと楽しい♪見た目重視でも選びたい1本！

書いた線からはフルーティな香りがほんのり広がり、勉強中や作業中に香ると気分が上がります。持ち替えるたびに中の粒が揺れるのもかわいいポイント♪

見た目の楽しさが前面に出ている分、書きやすさを重視したペンと比べると使い心地はまずまず。しっかり文字を書くというより、ライン引き専用として使うほうが扱いやすく感じました。

ノートや書類にラインを引くときなど、細かい書き込みよりも、重要な部分をサッとマークするのに向いたタイプです。

今回は、ダイソーの『蛍光ペン（タピオカ型）』をご紹介しました。ラインを引く作業って、どうしても単調になりがちですが、見た目がかわいい文房具なら自然とやる気もアップします。

いつもの作業に遊び心を取り入れたいとき、勉強時間に少し変化をつけたいときにピッタリ◎他の色も全部集めたくなります♡気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。