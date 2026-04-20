100均で可愛いの見つけた〜！デザインがもう大優勝♡飲み物みたいな形の文房具
商品情報
商品名：蛍光ペン（タピオカ型）
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480575384
振ると中身がシャカシャカ動く♡ダイソーの『蛍光ペン（タピオカ型）』
ダイソーでお買い物中、目を引く文房具に出会いました！カップ型の見た目が特徴の蛍光ペンで、タピオカドリンクをそのまま小さくしたようなフォルム。
中には茶色い発泡スチロールのような粒が入っていて、振るとシャカシャカと揺れる仕掛けが楽しめます。音は出ませんが、視覚的にしっかり動きが見えるのが楽しいアイテムです。
カラーは複数展開されていて、売り場でもいくつか並んでいました。筆者はいちごオレっぽい見た目のピンクをチョイスしました！
キャップの代わりに上部を引き抜いて使うタイプで、ドリンク部分を引っ張ると中からペンが現れます。使う前の動作も少しユニークで楽しいです。
ペン先は蛍光ピンクで、なんと苺の香り付き！少し懐かしさのある甘い香りがします。自然な香りというよりは、どちらかというと人工的な香りですが、それが逆に心くすぐるものがあります。
ラインを引くだけでもちょっと楽しい♪見た目重視でも選びたい1本！
書いた線からはフルーティな香りがほんのり広がり、勉強中や作業中に香ると気分が上がります。持ち替えるたびに中の粒が揺れるのもかわいいポイント♪
見た目の楽しさが前面に出ている分、書きやすさを重視したペンと比べると使い心地はまずまず。しっかり文字を書くというより、ライン引き専用として使うほうが扱いやすく感じました。
ノートや書類にラインを引くときなど、細かい書き込みよりも、重要な部分をサッとマークするのに向いたタイプです。
今回は、ダイソーの『蛍光ペン（タピオカ型）』をご紹介しました。ラインを引く作業って、どうしても単調になりがちですが、見た目がかわいい文房具なら自然とやる気もアップします。
いつもの作業に遊び心を取り入れたいとき、勉強時間に少し変化をつけたいときにピッタリ◎他の色も全部集めたくなります♡気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。