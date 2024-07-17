◇ナ・リーグ ロッキーズードジャース（2026年4月19日 デンバー）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が19日（日本時間20日）のロッキーズ戦前に取材に応じ、この日先発する佐々木朗希投手（24）について語った。

報道陣から「何を期待しているか」と問われたロバーツ監督は「分からない。ただ、積極的に相手に向かっていってほしいと思っている」とし「相手はかなりアグレッシブなチームで、ここ数試合で対戦してきた相手と似ているから、彼にとってはむしろいいマッチアップだと思う」と話した。

その上で「スプリットやスライダーを軸にしながら、時折ストレートを織り交ぜていければ、いい結果につながるはずだ。無駄な四球さえ出さなければ、効率よく投げられると思う」と指揮官。「求めることは？」と聞かれると「メカニクスの部分もあるとは思うが、それ以上に重要なのは意図と確信だと思う。ストライクゾーンを攻めるという意志を持って、その中で起きる結果を受け入れること。時々、打者を過大評価しすぎているところがあるけど、彼の球は本当にいい。そこを乗り越えさせたい」と話した。

今季初勝利を目指す佐々木は今季4度目の先発マウンド。開幕からここまで3試合に登板し0勝2敗、防御率6・23。前回12日のレンジャーズ戦では4回5安打2失点。メジャーで自己最多の6三振を奪った一方、5四球と制球面に苦しんだ。