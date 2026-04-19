やっぱり【ユニクロ】がコスパ良い！ オシャレで頼れる♡「1,990円以下トップス」

物価高が続くなかでも、出費をできるだけ抑えつつおしゃれを楽しみたい！ 頼りになるのはやっぱり【ユニクロ】かも。今回は、1,990円以下のお手頃価格のトップスをピックアップしました。これからの季節に嬉しい涼しげな素材のアイテムを紹介するので、ぜひワードローブに迎えて。

春夏コーデの味方になるリネンブラウス

【ユニクロ】「リネンブレンドブラウス/ノースリーブ」\1,990（税込）

暑くなるこれからの季節に備えて持っておきたい、清涼感のあるリネン混ブラウス。シンプルなデザインは、きれいめにもカジュアルにも幅広い着こなしにマッチ。ショート丈で、ボトムスとのバランスも取りやすいです。1枚でヘルシーに着るのも、ジャケットやパーカーのインナーとして使うのもおすすめ。

顔まわりを華やかに彩るシャーリングブラウス

【ユニクロ】「ライトコットンシャーリングブラウス」\1,290（税込・セール価格）

涼しげな透け感のあるコットン100%のブラウス。シャーリングが華やかさを添えてくれます。華奢なリボンとキャンディスリーブも、女性らしさをプラス。リボンは結んで上品に着たり、そのまま下ろしたり、気分に合わせたアレンジを楽しんで。甘さをセーブしたいときは、スラックスやジーンズと合わせたパンツスタイルに仕上げるのが◎

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。