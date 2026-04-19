「子どもが怖がるからもう飼えません」と捨てられてしまったわんこ。あまりにも悲しい過去を乗り越え、現在の姿がInstagramに投稿されると、記事執筆時点で66万回以上再生され、「大事にされてるのがわかる」「お顔、本当にどれも幸せそうで穏やかで最高です」「泣けてきます」といった声が寄せられました。

【動画：『子供が怖がるからもう飼えない』と捨てられた犬…言葉を失う過去と『11年後の現在』】

家族に手放されてしまったわんこ

Instagramアカウント「Lea(@lleeaa_0327)」さまは、オーストラリアンシェパードの「レア」ちゃんとご家族の日常が更新されています。

元々レアちゃんは別の家族と暮らすワンコでした。しかし、1歳の頃「子どもが怖がるからもう飼えない」という元飼い主の身勝手な理由で手放されてしまったのです。

その話を聞いた投稿者さまは、物心づいた頃から犬を飼いたいと思い続けていたため、19歳の頃、レアちゃんをお迎えすることを決意したのだそう。

レアちゃんをお迎えする日。往復4時間かけて迎えにいき、元の家から投稿者さまの自宅へと一緒に帰る道中、レアちゃんは車内でキュンキュン悲しそうに鳴いていたと言います。この頃のレアちゃんにとって、元のご家族が全て。突然手放されることになり、とても不安で悲しかったことでしょう。

新たな家族のもとで

こうして現在の飼い主さん（投稿者さま）のお家へと迎えられたレアちゃん。それからはたくさんの経験を通して、楽しい日々を過ごしてきたそうです。

今までは玄関だけで過ごしてきたレアちゃん。新しいご家族の家ではのびのびと自由に動き回り、時には一緒にお出かけをしたり、毎日愛情をたっぷり注がれる暮らしを手に入れました。

飼い主さんも、レアちゃんをお迎えしたことで、初めて自分よりも大切な守るべき存在ができたと強く思ったといいます。

幸せそうな現在の姿に涙

そんな飼い主さんも時を経て結婚し、お子様が誕生！もちろん、レアちゃんも一緒です。

レアちゃんにとって、赤ちゃんはとても大切な守るべき存在になったそう。その気持ちは、11年前に同じ気持ちを抱いた飼い主さんに、長い年月をかけてたっぷり愛情を注がれて育まれたものに違いありません。

11年前、一度ひどく悲しい経験をしたレアちゃんは、現在、誰よりも幸せな暮らしを送っています。

そんなレアちゃんの過去と現在の暮らしを紹介する投稿は、Instagramでも多くの人の心を打ち、コメント欄には「大事にされてるのがわかる」「お顔、本当にどれも幸せそうで穏やかで最高です」「泣けてきます」など、多くの声が殺到しています。

レアちゃんとご家族の仲睦まじい様子は、Instagramアカウント「Lea(@lleeaa_0327)」さまでご覧いただけます。気になる方は、ぜひ他の日のレアちゃんの様子も覗いてみてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「Lea(@lleeaa_0327)」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。