活発で遊ぶのが大好きな猫さん。今回、苦手な遊びがあることが判明！？見ていて抱きしめたくなるほど鈍臭い姿が可愛いと、大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で72万再生を突破し、「可愛いですね♡最高」「ボクシングは向いて無さそうですね」「永遠に見ていられる」といったコメントが寄せられました。

【動画：ちょっぴり『鈍臭い猫』が動くおもちゃをパンチしようとしたら…つい笑ってしまう『まさかの光景』】

活発だけど鈍臭い？

Xアカウント「ちったん」に投稿されたのは、おもちゃで遊ぶハチワレ猫の「助六」ちゃんの様子。この日は、おもちゃのエビフライを飼い主さんが振り子のように動かして、助六ちゃんと遊んでいたといいます。

「遊ぶのが大好きで活発な助六ちゃんなら、これも簡単にできるだろう」そんな風に思っていた飼い主さんですが、遊び始めてその考えは間違いだったことに気づいたそう。

なんと助六ちゃんは、エビフライが目の前に来たときにはパンチせず、戻る時にパンチするという、ワンテンポ遅れの行動を繰り返したのだとか。その結果、一度もエビフライに触れることができなかったそうで、飼い主さんもその鈍臭さに思わず笑ってしまったそうです。ドジっ子な助六ちゃん、愛おしすぎます…！

見れば見るほど笑ってしまう、助六ちゃんのワンテンポ遅いパンチ。本人はいたって真剣な様子で、パンチできないことに少し悶々としている様子だったのだとか。活発だけどマイペースでちょっぴりドジっ子な助六ちゃんなのでした。

ドジっ子な助六ちゃんにX民も爆笑

鈍臭い(？)助六ちゃんの様子を見たX民からは、「ワンテンポ遅いのも可愛いし、カーディガン着てるみたいな柄も可愛いですね」「なんとなく、ハチワレってちょっと鈍い子が多い気がする うちの子も…」「ボクサーと同じで実は難易度高い……はず」「どんくさ猫ラブリーすぎ」といったコメントが寄せられました。

Xアカウント「ちったん」では、助六ちゃんの他に7匹の猫さん・1匹の犬さんの様子も投稿されており、さまざまな可愛い姿を見ることができますよ！

助六ちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「ちったん」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。