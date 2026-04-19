カフェコムサのショートケーキフェア♡旬フルーツの贅沢スイーツ

旬のフルーツを贅沢に味わいたい方に♡カフェコムサでショートケーキフェアが開催されています。創業30周年を記念した特別なラインナップは、生産者の想いとパティシエの技が詰まった一品ばかり。見た目も美しいアートのようなケーキで、特別なひとときを楽しんでみてください♪

30周年記念いちごケーキ♡

「奈良県産いちご『古都姫』のショートケーキタルト」は1ピース1,600円（税込）。

大粒で濃厚な甘さの古都姫をたっぷり使用し、ストロベリークリームとスポンジをフロマージュブランのベースに重ねた贅沢な一品です。

※フルーツの入荷状況により、デザインが異なる場合があります。

ICHIBIKOで母の日♡いちごづくしの限定スイーツコレクション

爽やかフルーツケーキ♡

「メロンのショートケーキ」は1ピース1,500円（税込）。みずみずしいメロンと甘さ控えめの生クリームが絶妙にマッチします。

「マンゴーとレモンクリームのショートケーキ」は1ピース1,400円（税込）。濃厚なマンゴーと爽やかなレモンクリームのバランスが楽しめます。

こだわりのフルーツと想い

カフェコムサでは全国の農園から厳選したフルーツを使用。実際に生産者のもとを訪れ、その想いをケーキに込めることを大切にしています。

30年の歴史の中で培われた技術とストーリーが、一つひとつのケーキに表現されています。

季節を味わう贅沢時間

カフェコムサのショートケーキフェアは、旬のフルーツを存分に楽しめる特別なイベント♡華やかな見た目と豊かな味わいで、日常に小さな贅沢をプラスしてくれます。

ぜひこの機会に、季節の美味しさを堪能してみてください♪