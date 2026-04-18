ホグ39得点の千葉Jが北海道を撃破…富樫勇樹はトップリーグ通算1500回3P成功＆9000得点＆3500アシスト達成

4月18日、北海きたえーるで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第33節が開催され、千葉ジェッツがレバンガ北海道と対戦。序盤から圧倒的な攻撃力を見せた千葉Jが、104－94で敵地での一戦を制した。

6555人の観客が詰めかけた北海きたえーる。試合は第1クォーターから千葉Jが火力を爆発させる。原修太の3ポイントで先制すると、渡邊雄太のダンクやディー・ジェイ・ホグの連続得点などで一気にペースを掌握。このクォーターだけで35得点を積み上げ、35－21と14点のリードを奪う。

第2クォーターに入っても千葉Jの勢いは止まらず、富樫勇樹のアシストからホグやナシール・リトルが加点。北海道もケビン・ジョーンズの3ポイントなどで食い下がるが、千葉Jが64－45と大量リードを保って試合を折り返した。

後半、北海道はケガからの復帰初戦となるジョン・ハーラーがインサイドで奮闘し、点差を詰めにかかる。しかし千葉Jはホグが止まらず、3ポイントに加えてバスケットカウントを奪うなど、北海道の追撃を許さない。第3クォーター終了時点で87－67とリードを20点に広げた。

最終クォーター、北海道は富永啓生が果敢なアタックを見せ、このクォーターを27－17と圧倒する猛チャージ。一時は10点差まで詰め寄り意地を見せたが、千葉Jが前半に築いたリードを守り切り、最終スコア104－94でタイムアップ。千葉Jが東地区上位を争う北海道相手に、大きな白星をつかんだ。

勝利した千葉Jは、ホグが3ポイント6本を含む39得点9リバウンド3ブロックと異次元のパフォーマンスを披露。原が16得点、渡邊が15得点を挙げた。また、10アシストをマークした富樫は、トップリーグ通算1500回3ポイント成功、9000得点、3500アシストをこの試合で達成した。

一方の北海道は、ハーラーが28得点12リバウンドのダブルダブル、ジョーンズが20得点、富永が15得点をマーク。終盤に怒濤の追い上げを見せたものの、前半の大量失点が最後まで響く結果となった。

■試合結果



レバンガ北海道 94－104 千葉ジェッツ（@北海きたえーる）



北海道｜21｜24｜22｜27｜＝94



千葉J｜35｜29｜23｜17｜＝104



記録を打ち抜く一投！！

千葉J#2 富樫勇樹選手が個人通算9,000得点＆1,500スリー達成❤️‍🔥@YukiTogashi @CHIBAJETS

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- B.LEAGUE（Bリーグ） (@B_LEAGUE) April 18, 2026

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