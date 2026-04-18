なでしこJはアメリカとの3連戦を1勝2敗で終了…最終戦は3失点完敗、終盤には“攻撃的”3バック布陣も不発に終わる
[4.17 国際親善試合 日本 0-3 アメリカ コロラド]
日本女子代表(なでしこジャパン)は現地時間17日、アメリカ・コロラドで行われた国際親善試合でアメリカ女子代表と対戦し、0-3で敗れた。アメリカとの3連戦は1勝2敗で終えた。
日本は14日の第2戦で勝利し、1勝1敗で最終戦に臨む。第2戦から先発9人を変更。4-2-3-1の布陣を敷き、GKは平尾知佳、4バックは左からDF北川ひかる、DF熊谷紗希、DF古賀塔子、DF清水梨紗。2ボランチはMF宮澤ひなたとキャプテンマークを巻くMF長谷川唯。2列目は左からDF山本柚月、MF谷川萌々子、MF藤野あおばで、1トップにFW植木理子が立った。
前半5分、日本は右CKを谷川が蹴り、ゴール前でこぼれ球を拾った古賀がシュート。しかし、相手GKの正面に収まった。24分には北川が脳震とうの疑いで途中交代。DF守屋都弥が途中出場した。
その後は日本が守勢に回り、アメリカの攻撃をしのいでいく。GK平尾の好セーブもあり、前半はスコアレスで折り返した。
ハーフタイムで日本は3枚替え。植木、山本、谷川が下がり、FW田中美南、MF松窪真心、MF浜野まいかが入った。田中がそのままトップに立ち、松窪はトップ下、浜野が左サイドハーフでプレーした。
後半2分、日本が先制を許す。相手の右CKからDFケネディ・ウェズリーにヘディングで折り返されると、最後はDFナオミ・ギルマにヘディングシュートで押し込まれた。
さらに後半11分、日本は点差を広げられる。相手のショートカウンターからMFトリニティ・ロッドマンにスルーパスを出され、FWローズ・ラベルに最終ラインを突破される。冷静にシュートを決め切られ、0-2となった。2点差を追いかける日本は後半15分に2枚替え。古賀と宮澤に代え、DF南萌華とMF林穂之香が出場した。
後半19分、日本はダメを押される。アメリカの左CKからウェズリーに右足で押し込まれ、0-3となった。日本は24分にPA手前から松窪が渾身の右足ミドルを放つが、GKにキャッチされた。
日本は後半28分に3枚替え。長谷川、清水、藤野が下がり、MF長野風花、MF千葉玲海菜、FW土方麻椰が入った。布陣も3-4-1-2気味に変更。左WBに千葉、右WBに浜野が入って高い位置で前線へ。“攻撃的”3バックを敷いた。
だが、アメリカの勢いに圧されて反撃はできず。日本は0-3のまま試合終了となり、1勝2敗でアメリカ遠征を終えた。
日本女子代表(なでしこジャパン)は現地時間17日、アメリカ・コロラドで行われた国際親善試合でアメリカ女子代表と対戦し、0-3で敗れた。アメリカとの3連戦は1勝2敗で終えた。
日本は14日の第2戦で勝利し、1勝1敗で最終戦に臨む。第2戦から先発9人を変更。4-2-3-1の布陣を敷き、GKは平尾知佳、4バックは左からDF北川ひかる、DF熊谷紗希、DF古賀塔子、DF清水梨紗。2ボランチはMF宮澤ひなたとキャプテンマークを巻くMF長谷川唯。2列目は左からDF山本柚月、MF谷川萌々子、MF藤野あおばで、1トップにFW植木理子が立った。
その後は日本が守勢に回り、アメリカの攻撃をしのいでいく。GK平尾の好セーブもあり、前半はスコアレスで折り返した。
ハーフタイムで日本は3枚替え。植木、山本、谷川が下がり、FW田中美南、MF松窪真心、MF浜野まいかが入った。田中がそのままトップに立ち、松窪はトップ下、浜野が左サイドハーフでプレーした。
後半2分、日本が先制を許す。相手の右CKからDFケネディ・ウェズリーにヘディングで折り返されると、最後はDFナオミ・ギルマにヘディングシュートで押し込まれた。
さらに後半11分、日本は点差を広げられる。相手のショートカウンターからMFトリニティ・ロッドマンにスルーパスを出され、FWローズ・ラベルに最終ラインを突破される。冷静にシュートを決め切られ、0-2となった。2点差を追いかける日本は後半15分に2枚替え。古賀と宮澤に代え、DF南萌華とMF林穂之香が出場した。
後半19分、日本はダメを押される。アメリカの左CKからウェズリーに右足で押し込まれ、0-3となった。日本は24分にPA手前から松窪が渾身の右足ミドルを放つが、GKにキャッチされた。
日本は後半28分に3枚替え。長谷川、清水、藤野が下がり、MF長野風花、MF千葉玲海菜、FW土方麻椰が入った。布陣も3-4-1-2気味に変更。左WBに千葉、右WBに浜野が入って高い位置で前線へ。“攻撃的”3バックを敷いた。
だが、アメリカの勢いに圧されて反撃はできず。日本は0-3のまま試合終了となり、1勝2敗でアメリカ遠征を終えた。