なでしこJはアメリカとの3連戦を1勝2敗で終了…最終戦は3失点完敗、終盤には“攻撃的”3バック布陣も不発に終わる

なでしこJはアメリカとの3連戦を1勝2敗で終了…最終戦は3失点完敗、終盤には“攻撃的”3バック布陣も不発に終わる