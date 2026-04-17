イタリアの人気時計ブランド PANERAI（パネライ）が、新モデル「サブマーシブル ネイビーシールズ アフニオテック™ エクスペリエンス」を発表しました。もともとイタリア海軍に特殊なダイバーズウォッチを供給していた背景があるブランドですが、今回はアメリカ海軍の特殊部隊＝ネイビーシールズとのコラボモデルです。

ネイビーシールズの訓練体験付き

Image: PANERAI

非常にボリュームのある47mmサイズのケースは、ハフニウムを95％含有する金属「Afniotech」を採用。ハフニウムとは聞き慣れませんが、72番目の元素で、ジルコニウム鉱石中にわずかな濃度で含まれるレアメタルだそうです。密度や強度、耐食性が高く、さらに中性子を吸収する性質により放射線を遮蔽し制御できる特性を持ちます。もちろん時計の素材に使われるのは初めてです。

防水性能は100気圧とプロスペック。9時位置に15分計を備えたダイバーズ仕様です。インデックスはスーパールミノバX2で、暗所でもほのかに光ります。大きなリューズガードもカッコいい。

Image: PANERAI

モデル名に「エクスペリエンス」と入っていますが、これがこの時計の最大の特徴。

この時計を購入すると、2027年3月にフロリダで3日間開催されるネイビーシールズのミッションを模した限定エクスペリエンスに参加できるんだそうです。エリート部隊さながらのトレーニングや戦術演習、シミュレーションに没入できます。ってそれ、素人についていけるんでしょうか？

この時計は世界限定35本、価格は1519万1000円となっております。タフでありたければ、この時計を買える財力に加えて、訓練に耐える体力も鍛えよってことですかね。

Source: PANERAI