FC大阪vs愛媛 スタメン発表
[4.17 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第11節](花園)
※19:00開始
主審:大坪博和
<出場メンバー>
[FC大阪]
先発
GK 1 菅原大道
DF 4 山下諒時
DF 11 堤奏一郎
DF 13 美馬和也
DF 40 川上竜
MF 10 久保吏久斗
MF 14 住田将
MF 37 家坂葉光
MF 41 野瀬龍世
FW 9 島田拓海
FW 19 増田隼司
控え
GK 31 関沼海亜
DF 2 坂本翔
DF 35 Shin Kyu-Won
MF 7 木匠貴大
MF 18 夏川大和
MF 32 鳥山陽斗
FW 27 和田育
FW 28 東家聡樹
FW 99 ヴィニシウス・ソウザ
監督
藪田光教
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 5 黒石貴哉
DF 6 谷岡昌
DF 49 阿部稜汰
DF 50 杉山耕二
MF 14 斉藤涼優
MF 22 竹本雄飛
MF 24 宮本航汰
MF 38 日野翔太
MF 70 前田椋介
FW 17 田口裕也
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 26 金沢一矢
DF 44 森山公弥
MF 13 山下雄大
MF 48 行友翔哉
FW 88 山口太陽
FW 99 樺山諒乃介
監督
大木武
※19:00開始
主審:大坪博和
<出場メンバー>
[FC大阪]
先発
GK 1 菅原大道
DF 4 山下諒時
DF 11 堤奏一郎
DF 13 美馬和也
DF 40 川上竜
MF 10 久保吏久斗
MF 14 住田将
MF 37 家坂葉光
MF 41 野瀬龍世
FW 9 島田拓海
FW 19 増田隼司
控え
GK 31 関沼海亜
DF 2 坂本翔
DF 35 Shin Kyu-Won
MF 18 夏川大和
MF 32 鳥山陽斗
FW 27 和田育
FW 28 東家聡樹
FW 99 ヴィニシウス・ソウザ
監督
藪田光教
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 5 黒石貴哉
DF 6 谷岡昌
DF 49 阿部稜汰
DF 50 杉山耕二
MF 14 斉藤涼優
MF 22 竹本雄飛
MF 24 宮本航汰
MF 38 日野翔太
MF 70 前田椋介
FW 17 田口裕也
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 26 金沢一矢
DF 44 森山公弥
MF 13 山下雄大
MF 48 行友翔哉
FW 88 山口太陽
FW 99 樺山諒乃介
監督
大木武