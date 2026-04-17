◆女子プロゴルフツアー ＫＫＴ杯バンテリンレディス 第１日（１７日、熊本・熊本空港ＣＣ＝６５９５ヤード、パー７２）

第１ラウンドが行われ、今季１勝でメルセデスランキング２位の菅楓華（ニトリ）が７バーディー、１ボギーの６アンダー６６をマークし、昨季開幕戦ののダイキンオーキッドレディス以来となる自身３度目の首位発進を決めた。

１番で残り１２２ヤードの第２打を９アイアンで２メートルにつけ、２番はピン奧６メートルを決めきり連続バーディー。「最初からバーディーが来て、２番が大事かなと思っていた。しっかりバーディーを取れたので、あの流れはすごく良かった」と笑顔で振り返った。最終１８番パー５でもスコアを伸ばし、単独トップに躍り出た。

１６日のプロアマ戦後は「本当に大丈夫かな」というほどショットの調子が落ち込んだが、一夜明けたこの日、さすがの修正能力を発揮した。スタート前に動画を撮影し確認すると、重心が後ろに乗っていることに気がついた。体重をつま先に乗せることを意識したところ、急激に好転。「ずっとピンを刺していた」という一日になった。

２週前のヤマハレディースは終盤に逆転負けを喫した。「ヤマハの１６番のことがあってから、１８番まで気を抜かないようにしようと。集中できていた」。前週は今季初の予選落ち。土曜に宮崎に帰り、日曜はクラブを握らずゆっくりしたことが、いい気分転換になった。「本当に久しぶりの初日トップ。気を抜かずに明日からもしっかり伸ばしていきたい」。今大会で優勝すれば、シーズン賞金１億円突破に王手。次週単独３位以上で、ツアー史上最速７試合での達成となる。