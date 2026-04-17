17日午後、天皇皇后両陛下主催の「春の園遊会」に出席したフィギュアスケートの「りくりゅう」こと三浦璃来選手、木原龍一選手が天皇皇后両陛下と懇談し、17日朝、発表した現役引退と今後について話しました。

ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで日本のペア史上初となる金メダルを獲得し、17日朝にSNSで今シーズン限りの現役引退を発表した「りくりゅう」こと三浦璃来選手、木原龍一選手は17日午後、天皇皇后両陛下主催の「春の園遊会」に出席しました。

天皇皇后両陛下との懇談の中で、天皇陛下が今後について尋ねられると木原選手は「皆様にもっともっとペアを知っていただけるように競技生活ではないんですけどまた新たなことに2人で挑戦していきたいなと思っています」と今後の抱負について話しました。

皇后さまが三浦選手にも「いかがですか」と尋ねられると、三浦選手は「私も同じです」と話していました。

皇后さまが今後の拠点について尋ねられると、木原選手は「拠点は、今はカナダで練習しているんですけど、カナダになるか日本になるか今の時点でまだわからない状態です」と答えていました。

また木原選手は、両陛下に17日実家に帰るので、久々に飼い犬に再会できるとも明かしていました。

両陛下は2人に「今回の日本選手の活躍に、大きな力と勇気をいただきました」とねぎらい、最後に、「どうぞお体にお気をつけください」と話されていました。