落語家の春風亭一蔵がパーソナリティを務めるラジオ番組『春風亭一蔵 ラジオマガジンフライデー！』（文化放送・金曜日午前8～11時30分）4月17日の放送では、パートナーの水谷加奈アナウンサーとともに、気になるニュースについてトークを繰り広げた。

水谷「一蔵さんが気になったニュースは何でしょうか？」

一蔵「毎日新聞の記事で、『東京で新たに2人はしか感染 今年に入り計109人と急増』ということで。はしか、すごいんですよね。インフルエンザとかコロナとかより広がりが早いというか、多少の飛沫で何十人もはしかになってしまうという。ワクチンが一番有効とされているんですけれども、うちの長女も何年か前になって、で、隔離ですよ。わたくしは、はしか1回やってますから、お見舞いに行ったんですけど」

水谷「お見舞いって？ 病院？」

一蔵「はい、病院で個室に完全隔離されてる長女の面会に行ったんです」

水谷「あっ！ そうなんだ…」

一蔵「ちょっとおかしいなって検査したら、はしかですって診断されて、初日、2日はなんともなかったんですよ。先生からは「3日目から、もうすさまじい高熱が出ますから、覚悟しておいてください」って言われてて。初日に面会行ったら、「パパ、ちょっとケンタッキー買ってきて」みたいな」

水谷（笑）

一蔵「お前大丈夫かよとか言って差し入れしたりして、2日目も普通に話してて、3日目行ったら、もう、全く喋れない」

水谷「そんなになっちゃうんだ」

一蔵「高熱で、ハァハァってなってて。「大丈夫かよ？」「もう、今日帰って」って言われて帰って。4日目も行くわけですよ。したら、さらにひどくなってて、それこそ何にも食べてなくて、喋るのもきつそうだったんで、「じゃあ、オレ帰るな」って病室を出ようとしたら、長女が「パパ」って言うから、「なんだ、なんか買ってきてほしいのか」って言ったら、「ちょっと、わたし痩せた？」いや、そっち？っていうことがございました。（笑）」

水谷（笑）

一蔵「それをちょっとこれで思い出したんで、ちょっと不謹慎かもしれませんけれども。だから気をつけて、予防接種したほうがいいんじゃないかなって」

水谷「合併症も怖いですからね」

一蔵「大人になってからの方が危険ということですので、気をつけていただきたいなと」

――中略――

一蔵「それから、読売新聞の記事で『練馬区長選“完全無所属”新人の吉田健一氏が初当選 自民推薦・小池知事支援の元都議らを破る』ということで。この吉田健一さんというのはですね、わが地元、練馬区田柄出身」

水谷「あ、そうなんだ」

一蔵「はい。わたくしが真打になる時、真打昇進を支えてくださいという後援会を作って。で、真打昇進後、半年ぐらいで解体したんですけど、その後援会長をやってくれたのが吉田健一さんです」

水谷「ええ？ じゃあ、知り合い？」

一蔵「めちゃめちゃ知り合いです。ゴルフも何度も行ってるし、何回も飲みに行ってて、「健さん」「一蔵」って呼ぶぐらいの仲の方が区長になったという」

水谷「ええ～！？」

一蔵「驚きですよ。前回の区長選にも出られたんですが、競って負けたんですよ。で、今回出て、完全無所属を貫いて区長になったということで。トリッキーなところもある方なんですけど、一旦、思ったことはちゃんと正義として貫き通すんで、ボクはこういう方が区長になってくれるっていうのはかなり嬉しいです。練馬が変わってくれるんじゃないかと。新しい練馬にしてほしいなって。この人だったらできるんじゃないかなと思ったんで、取り上げさせていただきました」

水谷「はい」

一蔵「最後に、もう一個だけ！ 食品産業新聞の記事で『ドミノ・ピザ コップ約10杯分のチーズ「ほぼ1kgウルトラチーズ」が復活』ということで、ここで注目してほしいのが…」