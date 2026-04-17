今年は午（うま）年。「馬とゆかりのある場所」を取り上げる企画「馬さんぽ」（随時掲載）第３弾は、北海道苫小牧市にあるノーザンホースパークの「きゅう舎３」を紹介。功労馬としてけい養されているハヤヤッコ（セン１０歳）に密着した。昨年の８月下旬から一般見学がスタートしてから約８か月。ノーザンホースパーク職員の山本佳汰さんに話を聞いた。

真っ白な馬体。黒いうるっとした大きな瞳が興味深そうにこちらを見つめていた。「何だろう？という顔をしていますね。何だろうね」。馬房から顔を出したハヤヤッコに山本さんが優しく声をかけると、少し表情がゆるんだように見えた。

ハヤヤッコがノーザンホースパークに来て約半年。取材日の２月１０日はハヤヤッコが１０歳の誕生日で、馬房前にはファンが集まっていた。「誕生日なので東京から日帰りで来ました」というゲストもいて、人気の高さを実感する。

普段は朝８時頃にウォーキングマシンで約１時間ほど運動後、１４時頃まで馬１頭用の「金網パドック」で放牧。パークではけが防止のため、元競走馬は放牧地で基本的には１頭で過ごす。帰厩後は１６時頃に食事をとるという一日を送っている。とにかく食べるのが大好きで、普段食べているチモシーという乾草はあっという間に食べ切り、ニンジンも大好きだという。

現役時代は気性が荒くやんちゃだった性格。現在は「すごく芯があって、しっかり者な印象です。人なつっこい一面もあるんですけど、ちょっとクール。でも、何にでも興味を示すような一面も。いろんな側面を持ち合わせているかわいらしい馬だなと思います」と山本さんは話す。

ハヤヤッコには現在“友達”といえる関係の馬はいないが、隣の放牧地にいるオーソリティとはよく目線を合わせているという。ハヤヤッコから鳴いたりアプローチをすることはあまりないが、「オーソリティがよく柵から顔をのり出して、『何してるの？』という感じでハヤヤッコを見つめたりしています」。

人間に対してもクールな表情な時もあるが「お客様から『ヤッコちゃん』と名前を呼ばれると顔を向けたり、いろんなごはんもおいしそうに食べたり。すごくかわいらしい人なつっこい一面もあります」。馬房から顔を出す「サラブレッドガイド」の仕事でも大人気だ。

取材中もチェーンで遊んだり、山本さんを軽く押したり無邪気なしぐさが目を引いた。「蹄の裏側を洗う時、ホースに顔を近づけて直接水を飲んだり、終わったらホースをかじって遊んだり、振り回したり。猫が通ると耳をピーンと立てて気にしたり。にんじんクッキーの袋の音がするとそちらの方に熱烈な視線を向ける」。かわいいエピソードも…。すっかりとりこになった私。ずっと見つめていたくなるような一頭だった。（取材・構成＝三島 英子）

※１７日にＹｏｕＴｕｂｅ「スポーツ報知 馬トクちゃんねる」で公開された動画では、ハヤヤッコがノーザンホースパークで過ごす現在の様子を紹介しています。

◆ハヤヤッコ 父キングカメハメハ、母マシュマロ（クロフネ）の騸１０歳。美浦・国枝栄厩舎の所属で１８年６月にデビュー。翌年のレパードＳで白毛馬初のＪＲＡ重賞Ｖを飾ると、２２年函館記念、２４年アルゼンチン共和国杯と重賞３勝を挙げた。２５年６月の目黒記念で右前浅屈腱不全断裂を発症して競走中止、ターフに別れを告げた。ＪＲＡ通算４５戦７勝。総獲得賞金は３億６１４万円。