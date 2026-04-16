DISH//が4月1日にリリースしたフルアルバム『aRange』より、リードトラック「ヒーロー」のミュージックビデオを公開した。今作では「Anthem」と「Monologue」という2本の映像が同時公開されるという、バンドとしても異例の試みとなっている。

監督を務めたのは、気鋭の映画監督・内山拓也。それぞれの映像は異なる視点から「ヒーロー」という楽曲に向き合っており、2本を通して観ることで、そのメッセージがより深く心に響く構成となっている。

「Anthem（賛歌）」では、広大な海上でのメンバーの演奏と、それに呼応するように動き出す人々の姿を描く。音楽が誰かの生きる希望であり続けることを力強く表現した、スケール感あふれる映像作品だ。一方、「Monologue（独白）」は、自身の弱さや迷いに正面から向き合い、浄化されていく心の旅を繊細に映し出す。内面世界へ深く潜り込むような映像演出が印象的である。

「誰かに救われた人が、今度は誰かのヒーローになる」――その連鎖の中で、“弱さを抱えたままでも、誰もがヒーローになれる”という希望を掲げた本作。2つの映像で描かれる「ヒーロー」の世界。その全貌を、ぜひ自分の目で確かめてほしい。

MV公開にあたり、監督・内山拓也とDISH//メンバー4人からそれぞれコメントも寄せられている。

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■監督・内山拓也 コメント

初めて「ヒーロー」を聴いたときの、

たった一度きりの感覚を大切にしたいと思いました。

頭で理解する前に立ち上がる、曖昧で、でも確かな情景。

その感覚を壊さないまま、

楽曲と映像が互いを横断し、軽やかに越えていくこと。

その結果、このビデオは二つのかたちに分かれました。

ひとつは、自分自身の弱さや迷いと向き合う、内側へのMonologue。

彼女が独白の中で揺れ続け、

やがて静かに輪郭を取り戻していく過程を描いています。

もうひとつは、音が外側へと広がっていくAnthem。

DISH//の楽曲が、聴く人それぞれの存在を肯定する“賛歌”として響き、

演奏に呼応する人々の姿を通して、

音楽が「誰かの生きる力として実在している」ことを描いています。

内と外。個と世界。

異なる二つのベクトルでありながら、

どちらも同じところから生まれています。

弱さと向き合うこと。

誰かに手を伸ばすこと。

どちらの瞬間にも、

人はヒーローになるのだと思います。

その姿は決して派手ではないけれど、

確かに誰かを救っている。

弱さを持ったままでも、それがヒーローなんだ。

自分は、そう受け取りました。

■Vo/G 北村匠海 コメント

「しびれ」で出会った内山監督に今回お願いしました。

今の僕たちを内山くんに見つめて欲しかった。

そしてメッセージを託せると思った。

丁寧に大胆に、美しいMVを作ってもらいました。

■Cho/G 矢部昌暉 コメント

「ヒーロー」とはどのような存在なのか。

楽曲の世界を表現し意味を広げてくれるMVが、今回の楽曲では2作品できあがりました。DISH//としては初めての試みですし、それぞれ描かれているものが違います。この「ヒーロー」という楽曲にはそれだけ可能性があるのだなと感じ興奮しました。

内山監督やスタッフの皆様のお力添えに感謝いたします。

ただかっこよく戦っているのがヒーローという訳ではない。

MonologueとAnthem。2つの世界を行き来して、あなただけの「ヒーロー」を探してみてください。誰もが誰かの為に強く生きるヒーローなのだから。

■DJ/Key 橘柊生 コメント

「あなたにとってのヒーローは？」

そんなことを考えたことがなかったんですが、もしかしたら自分のヒーローは自分自身なのかも。そう思ったりしました。自分で解釈や解決を繰り返していくたびに強くなるヒーローなのかなって。自分の中のポジティブな部分が最強のヒーローであり、ネガティブが最大の敵なのかなと。

■Dr 泉大智 コメント

ヒーローMV完成しました。

２部構成になっていて、新しい感覚でMVを観れるのではないでしょうか。

ショートフィルムのような感覚で楽しんでみても良さそうだなと思います。

是非沢山観てみてください。

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■6th Full Album 『aRange』

2026年4月1日 (水) 発売

CD購入 https://dish.lnk.to/aRange

DL＆Streaming https://dish.lnk.to/aRange_DG [収録楽曲]

01​. ヒーロー（テレビ東京 ドラマ9『刑事、ふりだしに戻る』主題歌）

02​. いつだってHIGH！（日本テレビ系『DayDay​.』LOVEダン課題曲）

03​. ごはん

04​. 泣くもんさ

05​. 死んじゃいないよ

06​. ファンタジーラブコール

07​. プランA（TVアニメ『逃げ上手の若君』オープニングテーマ）

08​. 躍りゃんせ

09​. 朝、月面も笑っている（フジテレビ系『めざましテレビ』2024年テーマソング）

10​. diorama

11​. エール 【初回生産限定盤】

CD＋Blu-ray＋60Pフォトブックレット

SRCL-13602〜13604｜￥10,120 (税込)

トールサイズ三方背ケース＋クリアスリーブ仕様 (予定)

[Blu-ray収録内容]

『DISH// SUMMER AMUSEMENT ’25 - GAME -』 2025年9月14日(日) DAY2公演 【通常盤】

CD only

SRCL-13605｜￥3,300 (税込)

ジュエルケース仕様 【完全生産限定 aRange BOX】 ※ファンクラブ『皿組GOLD』会員限定

CD＋Blu-ray＋100Pフォトブックレット＋aRangeオリジナルグッズ

SRC8-44〜46｜￥12,980 (税込)

7インチサイズ豪華BOX仕様 (予定)

[Blu-ray収録内容]

『DISH// FC TOUR 2025 「愛してるぜベイベー//」』 2025年7月12日(土) Zepp Yokohama公演 【完全生産限定 Value Edition】 ※ファンクラブ『皿組GOLD』会員限定

CD only ※全収録曲の中から厳選した7曲を収録予定

SRC8-47｜￥2,200円 (税込)

マキシケース仕様 ＜予約/購入特典情報＞

■DISH//応援店：スマホサイズスクエアステッカー＜アートワーク＞

■TOWER RECORDS全店 (オンライン含む/一部店舗除く)：ポストカード＜本人絵柄＞

■HMV全店 (HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く)：L判ブロマイド＜本人絵柄＞

■楽天ブックス：アクリルキーホルダー ソロランダム＜本人絵柄＞ ※全4種

■Amazon.co.jp：メガジャケ

■セブンネットショッピング：マルチショルダーバッグ＜アルバムロゴ＞

■TSUTAYA RECORDS (一部店舗除く)：A3クリアポスター＜本人絵柄＞

※TSUTAYAオンラインショッピング対象外

■＜DISH// HALL TOUR 2026 “aRange”＞

4月23日(木) 【埼玉】 さいたま市文化センター大ホール

4月24日(金) 【埼玉】 さいたま市文化センター大ホール

5月10日(日) 【愛知】 Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

5月17日(日) 【福岡】 福岡サンパレス ホテル&ホール

5月29日(金) 【広島】 上野学園ホール

6月05日(金) 【宮城】 仙台サンプラザホール

6月11日(木) 【大阪】 大阪国際会議場 メインホール

6月12日(金) 【大阪】 大阪国際会議場 メインホール

6月16日(火) 【東京】 Kanadevia Hall

6月17日(水) 【東京】 Kanadevia Hall

7月03日(金) 【北海道】 カナモトホール(札幌市民ホール)

7月16日(木) 【東京】 LINE CUBE SHIBUYA 特設サイト https://fc.dish-web.com/feat/tour2026