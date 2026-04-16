U-19日本代表候補の21人が発表！ 鹿島の徳田、FC東京の尾谷ら国内組のみ招集、東京V＆関東大学選抜とのTMを実施
日本サッカー協会（JFA）は４月16日、U-19日本代表候補が行なう国内トレーニングキャンプのメンバーを発表した。
今回のキャンプは４月19日から21日にかけて、東京および千葉で実施。来年のU-20ワールドカップを目ざす世代で、国内組のみの招集に。監督は山口智氏が務め、19日には東京ヴェルディと、21日には関東大学選抜とのトレーニングマッチを控える。
メンバーには、鹿島アントラーズの徳田誉やFC東京の尾谷ディヴァインチネドゥ、サンフレッチェ広島の小林志紋ら21人が選出された。
U-19日本代表候補のメンバーは以下のとおり。
GK
ノグチピント天飛（筑波大）
小川 煌（サンフレッチェ広島）
DF
田中玲音（東海大）
布施克真（筑波大）
大川佑梧（鹿島アントラーズ）
永井大義（ベガルタ仙台）
MF
松本果成（湘南ベルマーレ）
行友祐翔（藤枝MYFC）
立川遼翔（新潟医療福祉大）
長田叶羽（中央大）
荒木仁翔（いわきFC）
山本天翔（ガンバ大阪）
松岡敏也（アルビレックス新潟）
仲山獅恩（東京ヴェルディ）
小林志紋（サンフレッチェ広島）
神田泰斗（RB大宮アルディージャ）
小川尋斗（川崎フロンターレU-18）
FW
徳田 誉（鹿島アントラーズ）
上岡士恩（大阪体育大）
尾谷ディヴァインチネドゥ（FC東京）
瀬尾凌太（法政大）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】世界２位となった日本代表のアウェーユニ、１位のウルグアイなど各国の新ユニホーム
今回のキャンプは４月19日から21日にかけて、東京および千葉で実施。来年のU-20ワールドカップを目ざす世代で、国内組のみの招集に。監督は山口智氏が務め、19日には東京ヴェルディと、21日には関東大学選抜とのトレーニングマッチを控える。
メンバーには、鹿島アントラーズの徳田誉やFC東京の尾谷ディヴァインチネドゥ、サンフレッチェ広島の小林志紋ら21人が選出された。
U-19日本代表候補のメンバーは以下のとおり。
ノグチピント天飛（筑波大）
小川 煌（サンフレッチェ広島）
DF
田中玲音（東海大）
布施克真（筑波大）
大川佑梧（鹿島アントラーズ）
永井大義（ベガルタ仙台）
MF
松本果成（湘南ベルマーレ）
行友祐翔（藤枝MYFC）
立川遼翔（新潟医療福祉大）
長田叶羽（中央大）
荒木仁翔（いわきFC）
山本天翔（ガンバ大阪）
松岡敏也（アルビレックス新潟）
仲山獅恩（東京ヴェルディ）
小林志紋（サンフレッチェ広島）
神田泰斗（RB大宮アルディージャ）
小川尋斗（川崎フロンターレU-18）
FW
徳田 誉（鹿島アントラーズ）
上岡士恩（大阪体育大）
尾谷ディヴァインチネドゥ（FC東京）
瀬尾凌太（法政大）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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