九州をメインにチェーン展開するファミリーレストラン「ジョイフル」が、4月1日から新グランドメニューの販売を開始しています。同時に全7商品を値下げしています。

新グランドメニューの注目商品

株式会社ジョイフル社長室広報課の担当者によれば「グランドメニューの更新は年2回（春秋）行っています」とのこと。

今回の新グランドメニューでは「肉旨！厚切り豚肩ロースステーキにんにく醤油（税込1175円）」と「ごろっと白桃とベリーのフロマージュパフェ（税込812円）」がイチオシのメニューだといいます。

他にも「カラダはぐくむ！薄切りビーフとミックスビーンズのパワーサラダ＆アサイーヨーグルト（税込988円）」「野菜かき揚げのぶっかけおろしそばと釜揚げしらす丼（税込1065円）」「魅惑のクレープ 白桃と3種ベリー（税込592円）」が注目商品だそうです。

大量仕入れでコストカットを実現

「全国約600店舗で展開しているチェーン店のため大量仕入れによるコストカットを実現。自社工場製品を使用したメニューを拡大することでコストカットを実現している」というのが、物価高の中でも7商品の値下げを可能にした理由だと話してくれました。

値下げとなった7商品（価格は税込表示）：

どど〜ん！っと大きなミックスグリル 1285円→1208円

ロースかつの特選バラエティフライ定食 1098円→1065円

野菜たっぷりチキンの竜田揚げと釜揚げしらす丼 1142円→1098円

野菜とお豆がたっぷりグリルチキンのトマトスープセット 878円（※単品735円）→845円（単品702円）

出汁香るロースかつとじ定食 1032円（単品922円）→988円（単品878円）

大阪風あまからカレー（ロースかつ） 1032円→988円

ブリのりゅうきゅう丼 1175円→1098円

「500円のワンコインランチはお客様から反響の多い商品です」という日替りランチメニューにも「【火曜日】ハンバーグ＆ポテトコロッケ（税込500円）」と「【土曜日】てりやきペッパーチキンステーキ＆白身魚フライ（税込500円）」が新登場。

4月1日以降の客足については「おかげさまで多くのお客様にご来店いただいております。新メニューを楽しみにされてご来店いただく方もいらっしゃり、とても嬉しいです」と話します。

ジョイフル公式サイト

https://www.joyfull.co.jp/[リンク]

※一部店舗では販売商品、販売価格が異なります。

※画像提供：株式会社ジョイフル

(執筆者: 6PAC)