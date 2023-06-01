「日本が苛立つ」「“暗黒の歴史”を繰り返す」森保ジャパンの“衝撃予測”に韓国メディアがチクリ「すべてが日本に優位なわけではない」
衝撃の結果と言えるかもしれない。
ブラジルの大手メディア『Globo』が、北中米ワールドカップのシミュレーションを実施した。
日本代表はグループを突破したものの、ラウンド32でモロッコに敗戦。決勝トーナメントでの初勝利はまたもお預けという結末となった。
興味深いのは、ボスニア・ヘルツェゴビナに勝ってラウンド16に駒を進めた韓国代表もモロッコに敗れるというシナリオだ。
この記事を受けて、韓国メディア『スポーツ朝鮮』は「日本がいら立つ！韓国、韓国、韓国、また韓国だ。ホン・ミョンボ監督率いる韓国代表、アウェー大会で（決勝トーナメント）初勝利、日本は“暗黒の歴史”を繰り返すと予想」と題した記事を掲載。「海外メディアは、韓国が日本よりも良い成績を収めると予想している」と報じた。
「韓国代表のホン・ミョンボ監督は『少なくとも16強入り』を目標に掲げている。彼は決勝トーナメントのアウェー戦史上初となる勝利を目指して戦いに臨む。日本の夢はさらに大きい。ノックアウト・ラウンドでまだ勝利を挙げたことのない日本は、初勝利だけでなく、ワールドカップ優勝という壮大な夢を掲げている」
「この自信の源は、彼らのパフォーマンスにある。世界最速でワールドカップ本大会出場権を獲得した。最近のパフォーマンスも目覚ましい。2018年ロシアワールドカップのベルギー戦以来、ヨーロッパ勢には負けていない。直近の国際試合４試合では、ブラジル、ガーナ、ボリビア、スコットランド、イングランドを破り、連勝を飾っている」
同メディアは、「しかし、すべてが日本を優位としているわけではない。ブラジルの『Globo』は先日、シミュレーションに基づいたワールドカップの大会予想を発表した。これによると、韓国と日本がともにグループリーグを突破し、決勝トーナメントに進出。しかし、決勝トーナメントでは両国の明暗が分かれた。韓国はボスニア・ヘルツェゴビナを破り、アウェーでの決勝トーナメント初勝利を挙げるのに対し、日本はラウンド32でモロッコと対戦し、早期敗退すると予測された」と続けた。
「日本のワールドカップにおける敗戦の歴史は、長年の課題となっている。日本はラウンド16で一度も勝利を収めたことがない。ベスト16進出は４回果たしているものの、準々決勝に進出したことは一度もない。2002年のトルコ戦を皮切りに、10年のパラグアイ戦、18年のベルギー戦、そして22年のクロアチア戦と、一度も勝利を収めていないのだ。もし今大会の決勝トーナメント32強でモロッコかブラジルと対戦することになれば、暗黒の歴史が繰り返される可能性は高い。過去最高の成績を目指す日本にとって、これは絶対に避けたい状況だ」
これはあくまでも、シミュレーション。その通りにならないのがスポーツであり、サッカーである。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「やはり彼は危険だった」聖地でイングランドを粉砕した日本代表、英紙記者が三笘薫とともに絶賛した選手は？中村でも佐野でも鎌田でもなく…【現地発】
ブラジルの大手メディア『Globo』が、北中米ワールドカップのシミュレーションを実施した。
日本代表はグループを突破したものの、ラウンド32でモロッコに敗戦。決勝トーナメントでの初勝利はまたもお預けという結末となった。
興味深いのは、ボスニア・ヘルツェゴビナに勝ってラウンド16に駒を進めた韓国代表もモロッコに敗れるというシナリオだ。
「韓国代表のホン・ミョンボ監督は『少なくとも16強入り』を目標に掲げている。彼は決勝トーナメントのアウェー戦史上初となる勝利を目指して戦いに臨む。日本の夢はさらに大きい。ノックアウト・ラウンドでまだ勝利を挙げたことのない日本は、初勝利だけでなく、ワールドカップ優勝という壮大な夢を掲げている」
「この自信の源は、彼らのパフォーマンスにある。世界最速でワールドカップ本大会出場権を獲得した。最近のパフォーマンスも目覚ましい。2018年ロシアワールドカップのベルギー戦以来、ヨーロッパ勢には負けていない。直近の国際試合４試合では、ブラジル、ガーナ、ボリビア、スコットランド、イングランドを破り、連勝を飾っている」
同メディアは、「しかし、すべてが日本を優位としているわけではない。ブラジルの『Globo』は先日、シミュレーションに基づいたワールドカップの大会予想を発表した。これによると、韓国と日本がともにグループリーグを突破し、決勝トーナメントに進出。しかし、決勝トーナメントでは両国の明暗が分かれた。韓国はボスニア・ヘルツェゴビナを破り、アウェーでの決勝トーナメント初勝利を挙げるのに対し、日本はラウンド32でモロッコと対戦し、早期敗退すると予測された」と続けた。
「日本のワールドカップにおける敗戦の歴史は、長年の課題となっている。日本はラウンド16で一度も勝利を収めたことがない。ベスト16進出は４回果たしているものの、準々決勝に進出したことは一度もない。2002年のトルコ戦を皮切りに、10年のパラグアイ戦、18年のベルギー戦、そして22年のクロアチア戦と、一度も勝利を収めていないのだ。もし今大会の決勝トーナメント32強でモロッコかブラジルと対戦することになれば、暗黒の歴史が繰り返される可能性は高い。過去最高の成績を目指す日本にとって、これは絶対に避けたい状況だ」
これはあくまでも、シミュレーション。その通りにならないのがスポーツであり、サッカーである。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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