ゲンジブ・武藤潤の「変幻⾃在の美」さく裂！ 写真集「燕⾶」購⼊特典カット6点解禁
ダンスボーカルグループ「原因は自分にある。」のメンバーで俳優としても活躍する武藤潤の写真集「燕飛（えんび）」より特典カット6点が解禁となった。
【写真】武藤潤、かわいいカットから美しい横顔まで 特典カット6点イッキ見
「燕飛」は武藤の自身初のソロ写真集で、6月10日「武藤の日」に発売。この度、購入特典の「インスタントフォト風写真」の使用カット全6点が解禁となった。
販売場所によって絵柄が異なるインスタントフォト風写真は、2カットが1枚になった全3種。それぞれのインスタントフォト風写真には本人直筆のメッセージがプリントされている。映画館やエスカレーター、海や森など、様々なシチュエーションで撮影された。
スタダ便購入特典には、写真集解禁時に本人のインスタライブで話題になった「ライオンの着ぐるみ」を着たカット。着ぐるみ姿でも隠しきれない色気のカットと、階段にちょこんと座るかわいらしい1枚を起用。
楽天ブックスの購入特典には、武藤の好きな場所でもある「映画館」で、メンバーカラーである「赤」のカーディガンを纏ったカット2点。凛とした横顔と静かに光る瞳が印象的なカットになっている。
HMV＆BOOKS online／HMV店舗／ローソン店頭Loppiの購入特典は、それぞれの表紙カットのアザーカットとなっており、それぞれ雄と艶がかけ合わさった、思わず視線を奪われるカットの組み合わせとなっている。
本作には、この他にも武藤潤の「らしさ」を存分に表現するために、様々なシチュエーションで撮影された魅力的なカットが収録されている。
武藤潤写真集「燕飛」は、SDPより6月10日発売。
【写真】武藤潤、かわいいカットから美しい横顔まで 特典カット6点イッキ見
「燕飛」は武藤の自身初のソロ写真集で、6月10日「武藤の日」に発売。この度、購入特典の「インスタントフォト風写真」の使用カット全6点が解禁となった。
販売場所によって絵柄が異なるインスタントフォト風写真は、2カットが1枚になった全3種。それぞれのインスタントフォト風写真には本人直筆のメッセージがプリントされている。映画館やエスカレーター、海や森など、様々なシチュエーションで撮影された。
楽天ブックスの購入特典には、武藤の好きな場所でもある「映画館」で、メンバーカラーである「赤」のカーディガンを纏ったカット2点。凛とした横顔と静かに光る瞳が印象的なカットになっている。
HMV＆BOOKS online／HMV店舗／ローソン店頭Loppiの購入特典は、それぞれの表紙カットのアザーカットとなっており、それぞれ雄と艶がかけ合わさった、思わず視線を奪われるカットの組み合わせとなっている。
本作には、この他にも武藤潤の「らしさ」を存分に表現するために、様々なシチュエーションで撮影された魅力的なカットが収録されている。
武藤潤写真集「燕飛」は、SDPより6月10日発売。