【EVO Japan 2026 presented by レバテック】 5月1日～5月3日 開催予定 開催場所：東京ビッグサイト・国際展示場 東1・2・3ホール

MSYが展開するブランド「GRAPHT」は、5月1日より5月3日まで開催される格闘ゲームのイベント「EVO Japan 2026」に出展する。あわせて、4月15日より特設サイト「GRAPHT EVO Japan 2026」が公開された。

「GRAPHT」は、「好きを語れる人を増やす」をミッションに、独自のプロダクトやサービスを通じて、クリエイターとコミュニティのつながりを創出していくブランド。「EVO Japan 2026」では、同ブランドとして過去最大規模の展開で、カスタムアーケードコントローラー「iO（イオ）」の新モデル発表に加え、開発中製品を含む各種製品の展示が予定されている。

また、「iO」の拡張性を広げる取り組みとして、OneFRAMEの新型ボタン「OneFRAME TE （Tournament Edition）SB-24・SB-30」を装着した実機の試遊・販売も予定。あわせて、ZENAIMのボタンを装着した「iO」の展示・試遊を実施し、ボタンモジュールキット「ZENAIM ARCADE CONTROLLER BUTTON MODULE KIT」の委託販売も行なわれる。

さらに、「ストリートファイター6」とコラボレーションしたアパレルや雑貨などの新作アイテム約20点の発売や、新規ゲームタイトルとのコラボレーションも予定されている。

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