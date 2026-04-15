片岡愛之助、舞台仲間らの誕生日祝福！にぎやかな集合ショット
歌舞伎俳優の片岡愛之助が14日、オフィシャルブログを更新。仲間たちと行った誕生日会の様子を公開し、感謝の思いをつづった。
愛之助は、３日から26日まで名古屋・御園座で上演されている歌舞伎版「ルパン三世」第２弾「流白浪燦星 碧翠（へきすい）の麗城」で主演を務め、流白浪燦星（ルパン三世）、 石川五ェ門の二役を演じている。
この日、「誕生日会」と題してブログを更新した愛之助は、絵文字を交えながら「４月の人の誕生日会をしました！！！」と報告。「１日がりき彌君 ５日が付き人の小松さん ７日が愛三朗君 22日が床山の中井さん そして、番頭篠田さんが２/14で出来てなかったので一緒に」と説明し、りき彌や愛三朗、付き人や床山など舞台を支える仲間たちの誕生日をまとめて祝ったことを明かした。
焼き肉店で大人数が集まり、笑顔でピースサインを見せるにぎやかな集合ショットとともに、愛之助は「みんな、いつも有難うね！！感謝してます」と感謝。「こんな素敵な仲間に囲まれてる私は幸せ者です」と心境を吐露。
また、訪れた店についても「めちゃくちゃ美味しかったです！！！」と絶賛し、「もうもう牛まぶしディナーお勧めです」と紹介。「もうもう亭さん、有難う」と充実した時間を振り返った。
最後には、この日の公演にも触れつつ「今日は我らが不二子ちゃん 市川笑也さんのバースデー」と明かし、「盛り上がって来まぁす」と意気込みをつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「お花見もでしたが楽しそうな現場､仲間でなにより」「いいなぁ、楽しそう」「とても楽しく盛り上がられたのですね」「もうもう牛まぶし気になります」「本日も皆さまで頑張ってくださいね」などの声が寄せられている。
愛之助は、３日から26日まで名古屋・御園座で上演されている歌舞伎版「ルパン三世」第２弾「流白浪燦星 碧翠（へきすい）の麗城」で主演を務め、流白浪燦星（ルパン三世）、 石川五ェ門の二役を演じている。
この日、「誕生日会」と題してブログを更新した愛之助は、絵文字を交えながら「４月の人の誕生日会をしました！！！」と報告。「１日がりき彌君 ５日が付き人の小松さん ７日が愛三朗君 22日が床山の中井さん そして、番頭篠田さんが２/14で出来てなかったので一緒に」と説明し、りき彌や愛三朗、付き人や床山など舞台を支える仲間たちの誕生日をまとめて祝ったことを明かした。
また、訪れた店についても「めちゃくちゃ美味しかったです！！！」と絶賛し、「もうもう牛まぶしディナーお勧めです」と紹介。「もうもう亭さん、有難う」と充実した時間を振り返った。
最後には、この日の公演にも触れつつ「今日は我らが不二子ちゃん 市川笑也さんのバースデー」と明かし、「盛り上がって来まぁす」と意気込みをつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「お花見もでしたが楽しそうな現場､仲間でなにより」「いいなぁ、楽しそう」「とても楽しく盛り上がられたのですね」「もうもう牛まぶし気になります」「本日も皆さまで頑張ってくださいね」などの声が寄せられている。