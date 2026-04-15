大阪杯3連単的中で話題 声優・Lynnの競馬番組放送へ！初回は「皐月賞」特集
人気声優・Lynnがパーソナリティを務める競馬バラエティ特別番組『りん競馬in虎ノ門』が、ラジオNIKKEIにて今春も全4回シリーズで放送されることが決定した。初回放送は4月17日で「皐月賞」を特集する。
【写真】100万円の払戻金！大阪杯3連単的中させたLynn 今度は皐月賞予想
同企画は2025年春のGIシーズンにスタート以降、競馬初心者もすでに競馬ファンという人も楽しみながら春・秋GIの目玉レースや出走馬の情報を得られる番組として人気を集めてきた。パーソナリティのLynnはじめ競馬好きなゲストが、競馬そのもの魅力はもちろん、推し馬、推しジョッキー、推し厩舎などについて惜しみなく語ることから、単なる競馬情報番組の枠を超えてもはや“推し活競馬番組”として地位を確立しつつある。
3期目となる今季も各レースの注目ポイント、買い目、推し馬の話をするほか、競馬初心者も楽しめるバラエティに富んだコーナーやSNSや番組サイトを通じて届いたメッセージを紹介するなどして、春のGIシーズンを盛り上げる。
また、全4回通し出演の“相方”として、キングオブコント2024ファイナリストのお笑いコンビ・シティホテル3号室の亮太をお迎え。初回放送では、横浜国立大学工学部知能物理工学科卒業という経歴を持つインテリ芸人の亮太さんが競馬にハマったキッカケや、お笑い芸人ならではの競馬にまつわるエピソードなど、亮太さんの“競馬精神”を深堀り。強力な相方とタッグを組んで、過去のシリーズとは違う新しい雰囲気でお送りしていく。
人気アニメ『ウマ娘 プリティーダービー』マルゼンスキー役でも知られる声優・Lynn（りん）は過去、2021年の第65回大阪杯（GI）では3連単を的中させ、100万円以上の払い戻しを手にした経験がある、声優業界きっての競馬好き。数々の競馬番組にも出演しており、2024年には一口馬主になったことも報告し、大きな話題になった。
■『りん競馬 in 虎ノ門 』番組概要
【放送日時】
#1 2026年4月 17日（金）21:00〜21:30
#2 2026年5月 1 日（金）21:00〜21:30
#3 2026年5月29日（金）21:00〜21:30
#4 2026年6月 11日（木）20:00〜20:30
【写真】100万円の払戻金！大阪杯3連単的中させたLynn 今度は皐月賞予想
同企画は2025年春のGIシーズンにスタート以降、競馬初心者もすでに競馬ファンという人も楽しみながら春・秋GIの目玉レースや出走馬の情報を得られる番組として人気を集めてきた。パーソナリティのLynnはじめ競馬好きなゲストが、競馬そのもの魅力はもちろん、推し馬、推しジョッキー、推し厩舎などについて惜しみなく語ることから、単なる競馬情報番組の枠を超えてもはや“推し活競馬番組”として地位を確立しつつある。
また、全4回通し出演の“相方”として、キングオブコント2024ファイナリストのお笑いコンビ・シティホテル3号室の亮太をお迎え。初回放送では、横浜国立大学工学部知能物理工学科卒業という経歴を持つインテリ芸人の亮太さんが競馬にハマったキッカケや、お笑い芸人ならではの競馬にまつわるエピソードなど、亮太さんの“競馬精神”を深堀り。強力な相方とタッグを組んで、過去のシリーズとは違う新しい雰囲気でお送りしていく。
人気アニメ『ウマ娘 プリティーダービー』マルゼンスキー役でも知られる声優・Lynn（りん）は過去、2021年の第65回大阪杯（GI）では3連単を的中させ、100万円以上の払い戻しを手にした経験がある、声優業界きっての競馬好き。数々の競馬番組にも出演しており、2024年には一口馬主になったことも報告し、大きな話題になった。
■『りん競馬 in 虎ノ門 』番組概要
【放送日時】
#1 2026年4月 17日（金）21:00〜21:30
#2 2026年5月 1 日（金）21:00〜21:30
#3 2026年5月29日（金）21:00〜21:30
#4 2026年6月 11日（木）20:00〜20:30