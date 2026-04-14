ヤマハ独自の「LMW」を備えた個性派モデル

ヤマハは、フロント2輪のスクーターモデル「トリシティ」シリーズの生産を終了することを公表しました。

ヤマハ独自の技術である「LMW（Leaning Multi Wheel）」（モーターサイクルのようにリーン＝傾斜して旋回する3輪以上の車両の総称）をフロント周りに採用するトリシティ・シリーズは、前2輪による安定感のあるコーナリングと上質なクルージング性能を兼ね備えた3輪スクーターです。

【画像】新車で買うなら今がラストチャンス！ これが生産終了するヤマハ「3輪スクーター」です！ 画像で見る（30枚以上）

2014年に登場し、現在では、原付二種の125ccモデルのほか、自動車専用道路の走行も可能な155ccモデル、300ccモデルをラインナップしています。

段差などの衝撃もスムーズに吸収できるため、ビギナーからベテランまで幅広いライダーに支持されてきました。

また、その走行安定性の高さから警察車両として導入された経緯や、フロント2輪というキャッチーな外観や優れたデザイン性のため「ゆるキャン△」や「ばくおん!!」などの漫画にも登場しています。

現状、生産終了の理由については公表されていませんが、トリシティ300は既に生産を終了しているため在庫に関しては販売店に確認、トリシティ125は2026年夏、トリシティ155は2026年秋に生産終了予定となっています。

なお、2026年3月12日には革新的なエアバッグシステムを搭載したトリシティ300（ヨーロッパ仕様）が発表されているため、海外においては販売が継続される可能性もあるでしょう。