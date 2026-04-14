レノボ・ジャパンは14日、学習向けタブレット「Lenovo Idea Tab Pro Gen 2」とゲーミングタブレット「Lenovo Legion Tab（8.8", 5）」の2機種を4月17日に発売すると発表した。価格は7万9860円と11万9860円。

Lenovo Idea Tab Pro Gen 2

Lenovo Idea Tab Pro Gen 2は、デジタルネイティブ世代に向けた、学習用のプレミアムタブレット。価格は7万9860円。

チップセットには、クアルコム「Snapdragon 8s Gen 4」を採用し、8GBのメモリーと、256GBのストレージを搭載。ディスプレイの大きさは13インチで、解像度は3504×2190、リフレッシュレートは144Hz、画面の明るさは最大800nitsとなる。

標準で付属する「Lenovo Tab Pen Plus」を利用することで、手書きに対応する。4096段階の筆圧感知に対応し、パームリジェクションや傾き検知、紛失防止アラートを備える。

また、LenovoのAIツール群も利用でき、ドキュメントを整理する「Smarter Reader」、ビジュアルを構造化する「クリエーションツール」などで、学習効率が上がるとアピールする。

本体の大きさは約296.5×191.9×6.2mm、重さは約598g。バッテリー容量は10200mAhで、使用時間は約12.5時間。Android 16を搭載し、2回のOSアップデートと、4年のセキュリティパッチが提供される。

オプションで、スタンド付きの「2 in 1 キーボードパック」や、閉じると画面を保護できる「Folio Case」が、別売りで用意されている。

カラーバリエーションはルナグレーの1色。

Lenovo Legion Tab（8.8", 5）

主なスペック 項目 内容 OS Android 16 プロセッサー Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4プロセッサー メモリー 8GB（LPDDR5X） ストレージ 256GB ディスプレイ 13型ワイド PureSight Pro ディスプレイ（3504×2190ドット） カメラ フロント 800万画素、リア 1300万画素 オーディオ ドルビー・アトモス、JBLスピーカー×4、マイクロフォン×2 無線通信機能 Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be)、Bluetooth 6.0 インターフェース USB3.2 Type-C（DP-Out 対応）、スマートコネクター センサー 加速度センサー、ジャイロセンサー、RGBセンサー バッテリー 10200mAh 本体の大きさ 約296.5×191.9×6.2mm 本体の重さ 約598g

Lenovo Legion Tab（8.8", 5）は、高性能と高い冷却性能を持つ8インチのゲーミングタブレット。価格は11万9860円。

チップセットには、クアルコム「Snapdragon 8 Elite Gen 5」を採用し、12GB（LPDDR5T）のメモリーと、256GBのストレージを搭載。ベイパーチャンバーを含む多層複合熱管理システム「Legion ColdFront: Vapor 3.0」を備え、高性能を長時間持続できるとうたう。

ディスプレイの大きさは8.8インチで、解像度は3040×1904（3K）、リフレッシュレートは165Hz、タッチサンプリングレートは最大480Hzとなる。

また、背面カメラの下部に光るエンブレムを搭載。ゲームやシステムの状況に合わせて色が変化し、Legionデバイス間でRGBライティングを同期できる。

本体の大きさは約206.5×128.5×7.6mm、重さは約360g。バッテリー容量は9000mAhで、使用時間は約23時間。USB Type-C端子を2つ搭載し、バイパス充電に対応する。

オプションで、フォリオケースとスクリーンプロテクターが別売りで用意されている。

カラーバリエーションはエクリプスブラックの1色。

主なスペック 項目 内容 OS Android 16 プロセッサー Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5プロセッサー メモリー 12GB（LPDDR5T） ストレージ 256GB ディスプレイ 8.8 型ワイド PureSight Gaming ディスプレイ（3040×1904ドット） カメラ フロント 800万画素、リア 5000万画素 オーディオ ドルビー・アトモス、スピーカー×2、マイクロフォン×2 無線通信機能 Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be)、Bluetooth 6.0 インターフェース USB3.2 Type-C（DP-Out 対応）、USB2.0 Type-C、ｍicro SDカードスロット センサー 加速度センサー、近接センサー、ジャイロセンサー、光センサー、GPS等 バッテリー 9000mAh 本体の大きさ 約206.5×128.5×7.6mm 本体の重さ 約360g