名探偵コナン、最新シーズンをABEMAで毎週無料放送決定
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、現在地上波放送中のTVアニメ『名探偵コナン』最新シーズン（シーズン31）を４月25日（土）より毎週無料で放送する。
『名探偵コナン』は、『週刊少年サンデー』にて1994年より連載中の青山剛昌による大人気推理漫画を原作としたアニメ作品。黒ずくめの組織に謎の毒薬を飲まされ、子供の姿になってしまった高校生探偵・工藤新一が“江戸川コナン”と名乗り、組織の正体を追いながら、仲間たちと共に数々の難事件を解決していく物語が描かれている。TVアニメは1996年１月に放送を開始し、2026年１月８日（木）に放送30周年を迎えたほか、1997年よりスタートした劇場版シリーズもこれまで数多くのヒット作を輩出しており、４月10日（金）には劇場版第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が公開。今後もさらなる展開が予定されており、より一層の盛り上がりを見せている。
このたび「ABEMA」にて、TVアニメ『名探偵コナン』の毎週無料放送が決定。2026年４月25日（土）夜10時30分より、「シーズン31」第1197話から放送を開始し、以降、毎週土曜日夜10時30分より「シーズン31」のエピソードを順次無料でお届け。また放送開始と同時に、各話１週間の無料配信も実施する。
なお「ABEMA」では、「名探偵コナン」無料チャンネルにて、TVアニメ『名探偵コナン』1000話以上を毎日無料放送中。４月10日（金）からは劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』関連TVエピソードを10週連続で無料一挙放送中。また劇場版『名探偵コナン』過去作も順次配信開始中。
(c)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
(c)青山剛昌・新井隆広／小学館・読売テレビ・TMS2021
(c)1999 青山剛昌／小学館・読売テレビ・ユニバーサル ミュージック・小学館プロダクション・東宝・TMS
(c)2024 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会
(c)2001 青山剛昌／小学館・読売テレビ・ユニバーサル ミュージック・小学館プロダクション・東宝・TMS
(c)2021 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会
(c)2002 青山剛昌／小学館・読売テレビ・日本テレビ・小学館プロダクション・東宝・TMS
(c)2018 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会
『名探偵コナン』は、『週刊少年サンデー』にて1994年より連載中の青山剛昌による大人気推理漫画を原作としたアニメ作品。黒ずくめの組織に謎の毒薬を飲まされ、子供の姿になってしまった高校生探偵・工藤新一が“江戸川コナン”と名乗り、組織の正体を追いながら、仲間たちと共に数々の難事件を解決していく物語が描かれている。TVアニメは1996年１月に放送を開始し、2026年１月８日（木）に放送30周年を迎えたほか、1997年よりスタートした劇場版シリーズもこれまで数多くのヒット作を輩出しており、４月10日（金）には劇場版第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が公開。今後もさらなる展開が予定されており、より一層の盛り上がりを見せている。
なお「ABEMA」では、「名探偵コナン」無料チャンネルにて、TVアニメ『名探偵コナン』1000話以上を毎日無料放送中。４月10日（金）からは劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』関連TVエピソードを10週連続で無料一挙放送中。また劇場版『名探偵コナン』過去作も順次配信開始中。
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