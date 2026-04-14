関東お笑い界の重鎮として知られるお笑いコンビ、ブッチャーブラザーズのぶっちゃあ（71）が14日までにXを更新。10日に26歳で亡くなったお笑いコンビ、共犯者の洋平さん（本名・鈴木洋平）の訃報を受け、ショックをつづった。

ぶっちゃあは、洋平さんの訃報記事を引用し、「ウソだろう！！」と言及。「『共犯者』の洋平くんが亡くなった。信じられない」と率直な思いを吐露した。

「事務所は違うが芸風が好きで、つい先日も飲みに行こうと連絡したばかりで、時間が合わず会えなかったがこんなことになるなんて」と悔やみ、「嘘であって欲しいです」とつづった。

千葉県出身の洋平さんは、北海道出身の国京（29）と「共犯者」を20年09月30日に結成。「M−1グランプリ」は昨年の3回戦進出が最高成績。お笑いのステージのほか、日本テレビ系「秘密のケンミンSHOW極」などに出演していた。

松竹芸能は13日、公式サイトで「弊社所属の共犯者 洋平（本名：鈴木洋平）が、2026年4月10日（金）、急逝いたしました」と発表。「あまりに突然の出来事に、所属タレント、スタッフ一同、いまだ現実を受け止めきれず、深い悲しみに暮れております。原因につきましては現在確認中ではございますが、医師からは急性の疾患によるものとうかがっております」と記されている。