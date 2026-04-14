14日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比16ポイント安の745ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



812.71ポイント ボリンジャーバンド3σ

790.46ポイント ボリンジャーバンド2σ

768.21ポイント ボリンジャーバンド1σ

762.00ポイント 5日移動平均

759.78ポイント 13日東証グロース市場250指数現物終値

745.96ポイント 25日移動平均

745.00ポイント 14日夜間取引終値

732.25ポイント 200日移動平均

729.50ポイント 一目均衡表・基準線

728.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

728.08ポイント 75日移動平均

725.00ポイント 一目均衡表・転換線

723.71ポイント ボリンジャーバンド-1σ

701.46ポイント ボリンジャーバンド2σ

700.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

679.21ポイント ボリンジャーバンド3σ



株探ニュース