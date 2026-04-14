グロース先物テクニカルポイント（14日夜間取引終了時点）
14日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比16ポイント安の745ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
812.71ポイント ボリンジャーバンド3σ
790.46ポイント ボリンジャーバンド2σ
768.21ポイント ボリンジャーバンド1σ
762.00ポイント 5日移動平均
759.78ポイント 13日東証グロース市場250指数現物終値
745.96ポイント 25日移動平均
745.00ポイント 14日夜間取引終値
732.25ポイント 200日移動平均
729.50ポイント 一目均衡表・基準線
728.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
728.08ポイント 75日移動平均
725.00ポイント 一目均衡表・転換線
723.71ポイント ボリンジャーバンド-1σ
701.46ポイント ボリンジャーバンド2σ
700.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
679.21ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
812.71ポイント ボリンジャーバンド3σ
790.46ポイント ボリンジャーバンド2σ
768.21ポイント ボリンジャーバンド1σ
762.00ポイント 5日移動平均
759.78ポイント 13日東証グロース市場250指数現物終値
745.96ポイント 25日移動平均
745.00ポイント 14日夜間取引終値
732.25ポイント 200日移動平均
729.50ポイント 一目均衡表・基準線
728.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
728.08ポイント 75日移動平均
725.00ポイント 一目均衡表・転換線
723.71ポイント ボリンジャーバンド-1σ
701.46ポイント ボリンジャーバンド2σ
700.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
679.21ポイント ボリンジャーバンド3σ
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