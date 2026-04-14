　14日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比16ポイント安の745ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

812.71ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
790.46ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
768.21ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
762.00ポイント　　5日移動平均
759.78ポイント　　13日東証グロース市場250指数現物終値
745.96ポイント　　25日移動平均
745.00ポイント　　14日夜間取引終値
732.25ポイント　　200日移動平均
729.50ポイント　　一目均衡表・基準線
728.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
728.08ポイント　　75日移動平均
725.00ポイント　　一目均衡表・転換線
723.71ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
701.46ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
700.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
679.21ポイント　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース