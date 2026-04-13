映画『岸辺露伴は動かない 懺悔室』5月3日テレビ初放送 ドラマ第7〜9話の再放送も決定
「岸辺露伴」シリーズの劇場版第2弾『岸辺露伴は動かない 懺悔室』が、5月3日16時10分よりNHK総合にてテレビ初放送されることが決定。あわせて、ドラマ第7〜9話「ホットサマー・マーサ」「ジャンケン小僧」「密漁海岸」の再放送も決定した。
【写真】『岸辺露伴は動かない』ドラマ第7〜9話より場面カット
原作は、『ジョジョの奇妙な冒険』で知られる荒木飛呂彦が1997年に書き下ろした短編漫画で、「岸辺露伴」シリーズの原点となるエピソード「懺悔室」。世界遺産の街・ヴェネツィアで邦画初のオールロケを行い、完全実写化された注目作だ。
漫画家・岸辺露伴（高橋一生）はヴェネツィアの教会で、仮面を被った男の恐ろしい懺悔を聞く。それは誤って浮浪者を殺したことでかけられた、「幸せの絶頂の時に“絶望”を味わう」という呪いの告白だった。幸福から必死に逃れようと生きてきた男は、ある日、無邪気に遊ぶ娘を見て「心からの幸せ」を感じてしまう。その瞬間、死んだはずの浮浪者が現れ、ポップコーンを使った試練に挑まされる。
「ポップコーンを投げて3回続けて口でキャッチできたら俺の呪いは消える。しかし失敗したら最大の絶望を受け入れろ…」。奇妙な告白にのめり込む露伴は、相手を本にして人の記憶や体験を読むことができる特殊能力を使ってしまう。やがて自身にも「幸福という名の呪い」が襲いかかっていることに気づく。
あわせて、テレビシリーズ第7話〜9話の再放送も決定した。第9話「密漁海岸」は4月25日15時5分、第7話「ホットサマー・マーサ」は5月3日0時10分、第8話「ジャンケン小僧」は5月3日1時4分より放送される。
なお、5月4日にはシリーズ最新作『泉京香は黙らない』が放送予定。ドラマシリーズ過去作はNHKオンデマンドで配信中だ。
映画『岸辺露伴は動かない 懺悔室』は、NHK総合にて5月3日16時10分放送。NHKONEで同時・見逃し配信予定。
【写真】『岸辺露伴は動かない』ドラマ第7〜9話より場面カット
原作は、『ジョジョの奇妙な冒険』で知られる荒木飛呂彦が1997年に書き下ろした短編漫画で、「岸辺露伴」シリーズの原点となるエピソード「懺悔室」。世界遺産の街・ヴェネツィアで邦画初のオールロケを行い、完全実写化された注目作だ。
「ポップコーンを投げて3回続けて口でキャッチできたら俺の呪いは消える。しかし失敗したら最大の絶望を受け入れろ…」。奇妙な告白にのめり込む露伴は、相手を本にして人の記憶や体験を読むことができる特殊能力を使ってしまう。やがて自身にも「幸福という名の呪い」が襲いかかっていることに気づく。
あわせて、テレビシリーズ第7話〜9話の再放送も決定した。第9話「密漁海岸」は4月25日15時5分、第7話「ホットサマー・マーサ」は5月3日0時10分、第8話「ジャンケン小僧」は5月3日1時4分より放送される。
なお、5月4日にはシリーズ最新作『泉京香は黙らない』が放送予定。ドラマシリーズ過去作はNHKオンデマンドで配信中だ。
映画『岸辺露伴は動かない 懺悔室』は、NHK総合にて5月3日16時10分放送。NHKONEで同時・見逃し配信予定。