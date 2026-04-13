「ABEMA」10周年を記念し、4月11日（土）午後3時から12日（日）夜10時にわたって生放送された特別番組『30時間限界突破フェス』。

同番組内の企画にて、千鳥ノブが大人気アイドルからの“暴露”に動揺する場面があった。

©AbemaTV,Inc.

『30時間限界突破フェス』内にて放送された「『チャンスの時間』ノブの好感度を下げておこう30時間フェスver.」は、ノブが不祥事を起こす前に、上がりすぎた好感度をあらかじめ下げて不測の事態に備える『チャンスの時間』の人気企画だ。

大悟の指示で“イヤな奴”になりきったノブが、楽屋挨拶に訪れるゲストに対して“好感度落下チャレンジ”を行い、今回は相手役として大人気アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏と、俳優・山本裕典が登場した。

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仲川とのチャレンジでは、序盤からノブが仲川の純金のティースジュエリーを「歯クソ」呼ばわりしたり、念願の東京ドームライブを果たしたという仲川に対し「この前立ったよ、ドーム」「渡辺直美のライブ」「全然緊張せんかった」とマウントを取ったりと、“イヤな奴”になりきって好感度を下げていく。

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しかし、悩みとして「インスタグラムで芸能人につく公式マークがつかない」と打ち明けた仲川から、「ノブぴは瑠夏のことフォローしてくれてる」と突如暴露される展開に。

図星を突かれたノブが笑いを堪えながら「それあんま言うな」と制止するも、仲川はさらに「ストーリーの足跡も見てる。“このストーリー見てくれた”って」「全部見てた」と、ノブが隠れファンとしてSNSを隅々までチェックしていることを暴露。

スタジオから「これは恥ずかしい」という声が飛ぶなか、ノブは「全部見てるよ」と開き直る事態となっていた。