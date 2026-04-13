かまいたち濱家、番組Pと大ゲンカ！打ち上げで30分キレ散らかし…「こんな番組どうせ終わる」

4月9日（木）の見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、前回に引き続き、放送5年目突入を記念した企画「貸し切り屋形船で戦友と東京ツアー」が放送された。

伝説的バラエティ番組『リンカーン』の後継番組である『ジョンソン』の決起集会で、濱家隆一（かまいたち）はある理由からプロデューサーと大揉めしたそうで…。

【映像】ともしげ（モグライダー）、濱家隆一（かまいたち）を舐めまくる理由は…

レギュラー出演していた『ジョンソン』の最終回から、気づけば約2年ぶりの再集結となった見取り図、かまいたち、ニューヨーク、モグライダー。貸し切った屋形船で、戦友4組が今だからこそできる“ぶっちゃけトーク”に花を咲かせた。

そんななかで、ともしげ（モグライダー）から唐突な暴露が。なんと濱家が、「（『ジョンソン』の）最初の打ち上げのときに、プロデューサーとケンカしていました」というのだ。

『ジョンソン』レギュラー出演コンビの中で、もっとも責任を背負ってプレッシャーを抱えていたかまいたち。熱血な濱家は、打ち上げ時にある理由から激怒したという。

当時、打ち上げで濱家のすぐ近くに座っていた嶋佐和也（ニューヨーク）は、「濱家さんがどんどん熱くなってきて、シレッと席を移動しました」とのこと。芝大輔（モグライダー）も、濱家の恐ろしい形相を「白蛇みたい」と例えて振り返った。

一方で、リリー（見取り図）や山内健司（かまいたち）は、“濱家の酔いどれ文句はいつものこと”として平常運転だったそうだ。

激怒した理由について、濱家は「一発目に運動会をやるって言ってたやん。俺はそれがどうしても許せなくて…」と吐露。本人いわく、体感30分ほどプロデューサーにキレ散らかしたとのこと。

プロデューサーにブチギレた濱家は、打ち上げの〆のあいさつで「こんな番組、もうどうせ終わると思います」「今笑った人は3年後、5年後この世界にいません」などと言い放ったという。ボケだと思ってふざけた屋敷裕政（ニューヨーク）やリリーは濱家の逆鱗に触れ、その怒りは止まらなかったと明かした。