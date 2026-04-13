13日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数184、値下がり銘柄数346と、値下がりが優勢だった。



個別ではＴｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>がストップ高。サイフューズ<4892>は一時ストップ高と値を飛ばした。ジェイフロンティア<2934>、ユニフォームネクスト<3566>、バリューゴルフ<3931>、パワーエックス<485A>、リアルゲイト<5532>など7銘柄は年初来高値を更新。ＱＤレーザ<6613>、リファインバースグループ<7375>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、ティアンドエスグループ<4055>、ＡＣＳＬ<6232>は値上がり率上位に買われた。



一方、学びエイド<184A>、ミラタップ<3187>、フォーライフ<3477>、ＬＯＩＶＥ<352A>、リネットジャパングループ<3556>など25銘柄が年初来安値を更新。アイドマ・ホールディングス<7373>、レナサイエンス<4889>、オンデック<7360>、グローバルセキュリティエキスパート<4417>、ＦＦＲＩセキュリティ<3692>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース