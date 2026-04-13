8月6〜8日に名古屋IGアリーナで開催

米プロバスケットボール（NBA）レイカーズの八村塁が、自ら世界の舞台で学んだ経験をもとに設計した次世代アスリート育成プロジェクト「BLACK SAMURAI SUMMIT 2026」を8月6日〜8日の3日間、愛知・名古屋市のIGアリーナで開催する。「世界基準の練習環境」を創出することを目的に、スキルだけでなくマインドセットの指導も行い、最終日にはスペシャルゲームも開催する。

八村が日本バスケ界の強化と進化に挑む。昨年8月に中高生約150人を対象としたキャンプ「BLACK SAMURAI 2025」を開催。イベントとしても来場者1万5510人を集める大盛況となった。2年目となる今回は、参加者を完全招待制とし、男子U18の約20人に絞る。最初の2日間は八村と国内外のコーチがスキル強化に留まらず、プロとして必須となるマインドセットや高度な知識も包括的に指導する。

最終日の3日目は、参加者を2チームに分けてスペシャルゲームを開催。米大学への進学を意識し、全米大学体育協会（NCAA）形式の20分2クォーター制を採用する。国内外のバスケ関係者を招待することで、競技機会とキャリア機会を同時に提供する「ショーケース」とする予定だ。参加者だけでなく、バスケを愛する人々が憧れを抱く、象徴的な日本バスケイベントとして確立することを目指す。

開催の背景にあるのは、八村が海外の舞台で経験した「世界基準の環境」を日本国内で再現し、若き才能をグローバルキャリアへと直接接続したいという思いだ。「国内中心の育成環境」と「世界のトップ層が日常的に触れている実戦基準」との間に、まだ埋めるべき距離があると指摘。この課題を解決するために、以下のアプローチで向き合う。

・部活動やクラブチーム単位の枠組みを超えた挑戦：従来の国内環境に、八村が体感してきた「世界基準の強度」を融合し、個々の才能を世界へつなげる可能性を切り拓く。

・実戦での「我」を出すマインドセット：日本人の美徳とされる「謙虚さ」が、コート上では弱点となることもある。食うか食われるかのサバイバル環境で、自らを主張し、勝利を掴み取る負けん気を叩きこむ。

・世界基準を「当たり前」にする圧倒的覚悟：「世界No.1」を目標として掲げ、信じ抜く力を伝承。他人に決められた限界を突破し、プレッシャーさえも興奮に変えて大舞台を楽しむ、自立したプロの精神性を養う。

八村は開催にあたり、以下のコメントを発表した。

「僕がアメリカでの10年間で経験してきた“世界基準の舞台”、その演出や規模感も含めたすべてを、このサミットに凝縮しました。日本の若い選手たちには、自分で決めてしまっている“限界”を軽々と超えていってほしい。僕自身も、周りに何を言われても自分ならできると信じ続けてここまで来ました。この3日間は周りを気にせず自分の強みと“我”をすべてぶつけてほしい。そして、プレッシャーさえも興奮に変えて大舞台を楽しむ“覚悟”を持ってほしい。名古屋のIGアリーナで、本気の勝負が生まれることを楽しみにしています」



（THE ANSWER編集部）